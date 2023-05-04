Синий цвет чрезвычайно универсален, поэтому может сочетаться со многими теплыми и холодными оттенками: от серых до ярких желтых.
Дизайнер интерьера Дэвин Шаффер объясняет, почему многих из нас привлекают синие цвета дома: "Когда мы видим оттенки синего, наше подсознание стимулирует мозг думать о природе и окружающей среде. Эти цвета оказывают физиологическое воздействие на наш организм, поскольку они могут помочь снизить артериальное давление, уменьшить стресс и способствовать ощущению счастья".
Эксперты назвали восемь лучших цветов, которые сочетаются с синим и его оттенками.
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Яркий апельсин
Оранжевая тумба у синей кровати / Фото Sarah Kaye Representation
Солнечный желтый
Желтый удачно сочетался с голубым / Фото Future
Вишнево-красный
Вишнево-красная тумба на фоне сине-бирюзовых стен / Фото Sarah Kaye Representation
Сиреневый
Сиреневые акценты на фоне темно-лазурной стены / Фото Paul Massey
Белый
Синий идеально сочетается с белым / Фото Creative Tonic
Зеленый
Зеленый можно сочетать со многими оттенками синего / Фото Talbot Photography
Серый
Синий диван с серыми пуфами / Фото Elizabeth Krueger Design
Коричневый
Коричневые тумбы на фоне синей стены / Фото Anne Nyblaeus