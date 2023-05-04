Синій колір є надзвичайно універсальним, тому може поєднуватися з багатьма теплими та холодними відтінками: від сірих до яскравих жовтих.
Дизайнер інтер'єру Девін Шаффер пояснює, чому багатьох із нас приваблюють сині кольори вдома: "Коли ми бачимо відтінки синього, наша підсвідомість стимулює мозок думати про природу та навколишнє середовище. Ці кольори мають фізіологічний вплив на наш організм, оскільки вони можуть допомогти знизити артеріальний тиск, зменшити стрес і сприяти відчуттю щастя".
Експерти назвали вісім найкращих кольорів, які поєднуються з синім та його відтінками.
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Яскравий апельсин
Оранжева тумба біля синього ліжка / Фото Sarah Kaye Representation
Сонячний жовтий
Жовтий вдало поєднався з блакитним / Фото Future
Вишнево-червоний
Вишнево-червона тумба на тлі темно-бірюзових стін / Фото Sarah Kaye Representation
Бузковий
Бузкові акценти на тлі темно-лазурної стіни / Фото Paul Massey
Білий
Синій ідеально поєднується з білим / Фото Creative Tonic
Зелений
Зелений можна поєднувати з багатьма відтінками синього / Фото Talbot Photography
Сірий
Синій диван із сірими пуфами / Фото Elizabeth Krueger Design
Коричневий
Коричнева тумба на тлі синьої стіни / Фото Anne Nyblaeus