Синій колір є надзвичайно універсальним, тому може поєднуватися з багатьма теплими та холодними відтінками: від сірих до яскравих жовтих.

Дизайнер інтер'єру Девін Шаффер пояснює, чому багатьох із нас приваблюють сині кольори вдома: "Коли ми бачимо відтінки синього, наша підсвідомість стимулює мозок думати про природу та навколишнє середовище. Ці кольори мають фізіологічний вплив на наш організм, оскільки вони можуть допомогти знизити артеріальний тиск, зменшити стрес і сприяти відчуттю щастя".

Експерти назвали вісім найкращих кольорів, які поєднуються з синім та його відтінками.

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Яскравий апельсин

Оранжева тумба біля синього ліжка / Фото Sarah Kaye Representation

Сонячний жовтий

Жовтий вдало поєднався з блакитним / Фото Future

Вишнево-червоний

Вишнево-червона тумба на тлі темно-бірюзових стін / Фото Sarah Kaye Representation

Бузковий

Бузкові акценти на тлі темно-лазурної стіни / Фото Paul Massey

Білий

Синій ідеально поєднується з білим / Фото Creative Tonic

Зелений

Зелений можна поєднувати з багатьма відтінками синього / Фото Talbot Photography

Сірий

Синій диван із сірими пуфами / Фото Elizabeth Krueger Design

Коричневий