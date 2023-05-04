Синій колір є надзвичайно універсальним, тому може поєднуватися з багатьма теплими та холодними відтінками: від сірих до яскравих жовтих.

Дизайнер інтер'єру Девін Шаффер пояснює, чому багатьох із нас приваблюють сині кольори вдома: "Коли ми бачимо відтінки синього, наша підсвідомість стимулює мозок думати про природу та навколишнє середовище. Ці кольори мають фізіологічний вплив на наш організм, оскільки вони можуть допомогти знизити артеріальний тиск, зменшити стрес і сприяти відчуттю щастя".

Експерти назвали вісім найкращих кольорів, які поєднуються з синім та його відтінками.

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Яскравий апельсин

Нерухомість Тренди та натхненняОранжева тумба біля синього ліжка / Фото Sarah Kaye Representation

Сонячний жовтий

Нерухомість Тренди та натхненняЖовтий вдало поєднався з блакитним / Фото Future

Вишнево-червоний

Нерухомість Тренди та натхненняВишнево-червона тумба на тлі темно-бірюзових стін / Фото Sarah Kaye Representation

Бузковий

Нерухомість Тренди та натхненняБузкові акценти на тлі темно-лазурної стіни / Фото Paul Massey

Білий

Нерухомість Тренди та натхненняСиній ідеально поєднується з білим / Фото Creative Tonic

Зелений

Нерухомість Тренди та натхненняЗелений можна поєднувати з багатьма відтінками синього / Фото Talbot Photography

Сірий

Нерухомість Тренди та натхненняСиній диван із сірими пуфами / Фото Elizabeth Krueger Design

Коричневий

Нерухомість Тренди та натхненняКоричнева тумба на тлі синьої стіни / Фото Anne Nyblaeus