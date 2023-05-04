Какие цвета отлично сочетаются с синим: 8 лучших комбинаций

Синий – один из самых популярных цветов для оформления интерьера, поэтому стоит знать, какие цвета будут стильно гармонировать с этим всеми любимым оттенком.

Синий цвет чрезвычайно универсален, поэтому может сочетаться со многими теплыми и холодными оттенками: от серых до ярких желтых.

Дизайнер интерьера Дэвин Шаффер объясняет, почему многих из нас привлекают синие цвета дома: "Когда мы видим оттенки синего, наше подсознание стимулирует мозг думать о природе и окружающей среде. Эти цвета оказывают физиологическое воздействие на наш организм, поскольку они могут помочь снизить артериальное давление, уменьшить стресс и способствовать ощущению счастья".

Эксперты назвали восемь лучших цветов, которые сочетаются с синим и его оттенками.

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Яркий апельсин

Оранжевая тумба у синей кровати / Фото Sarah Kaye Representation

Солнечный желтый

Желтый удачно сочетался с голубым / Фото Future

Вишнево-красный

Вишнево-красная тумба на фоне сине-бирюзовых стен / Фото Sarah Kaye Representation

Сиреневый

Сиреневые акценты на фоне темно-лазурной стены / Фото Paul Massey

Белый

Синий идеально сочетается с белым / Фото Creative Tonic

Зеленый

Зеленый можно сочетать со многими оттенками синего / Фото Talbot Photography

Серый

Синий диван с серыми пуфами / Фото Elizabeth Krueger Design

Коричневый

Коричневые тумбы на фоне синей стены / Фото Anne Nyblaeus