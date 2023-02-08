Ремонт квартиры – существенное капиталовложение, которое всегда превышает ожидания. Некоторые секреты помогут обновить квартиру и одновременно сохранить часть денег.

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Рассрочка в магазине

Во многих магазинах ремонтно-строительных материалов есть возможность приобрести необходимые товары в рассрочку с небольшим процентом. Такое решение может быть выгодно, если бюджет на ремонт не слишком велик.

Скидки и распродажи

Если удачно воспользоваться акционными предложениями, скажем, на плитку, обои и мебель, расходы удастся существенно сократить. Прежде чем совершать покупку следует тщательно рассчитать, какое количество плитки и клея вам понадобится, чтобы осталось минимум отходов.

Удачный ремонт – это всегда продуманный подход / Фото unsplash

Вы можете попросить скидки при покупке большого количества товара. В магазинах часто действуют программы лояльности – регистрация в одной из них может означать снижение расходов на покупки или возврат части уплаченной суммы на карту лояльности, что позволит сэкономить в будущем.

Сарафанное радио

Сантехники или электрики, которые придут к вам выполнить работу, точно будут знать, где лучшее соотношение цены и качества. Также есть вероятность, что у них много скидок в магазинах. Советы соседей или друзей, которые недавно делали ремонт, также пригодятся.

Хорошый совет при ремонте на вес золота / Фото unsplash

Сделай сам

Отказ от услуг ремонтных компаний – популярный способ сэкономить. Если вы можете сделать хоть часть дел сами, это снизит затраты на ремонт квартиры.

Чаще самостоятельно можно выполнить следующие действия:

выравнивание и покраска стен;

демонтаж сантехнического оборудования, заказ и покупка товаров;

закупка и доставка мебели.

Возврат неиспользованного материала

Во многих магазинах существует политика возврата неиспользованного материала. Это касается, к примеру, плитки, панелей и даже мешков с цементом. Поэтому при покупке следует поинтересоваться не только гарантией, но и возвратом материала.

По общему правилу товар не должен быть поврежден, а со дня покупки должно пройти не более 14 дней. Конечно, у вас должен быть чек или счет-фактура, подтверждающая покупку.