Ремонт квартири коштовне капіталовкладення, яке завжди перевищує очікування. Деякі секрети допоможуть оновити помешкання та водночас зберегти частину грошей.

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Розтермінування у магазині

У багатьох магазинах ремонтно-будівельних матеріалів є можливість придбати необхідні товари на виплату з невеликим відсотком. Таке рішення може бути вигідним, якщо бюджет на ремонт не надто великий.

Знижки та розпродажі

Якщо вдало скористатися акційними пропозиціями, скажімо, на плитку, шпалери та меблі, то витрати вдасться суттєво скоротити. Перш ніж здійснювати покупку слід ретельно розрахувати яка кількість плитки та клею вам знадобиться, аби залишилося мінімум відходів.

Вдалий ремонт – це завжди продуманий підхід / Фото unsplash

Ви також можете попросити знижки при покупці великої кількості товару. У магазинах часто діють програми лояльності – реєстрація в одній з них може означати зниження витрат на покупки або повернення частини витраченої суми на картку лояльності, що дозволить зекономити у майбутньому.

Сарафанне радіо

Сантехніки чи електрики, які прийдуть до вас виконати роботу, точно знатимуть, де найкраще співвідношення ціни та якості. Також є ймовірність, що вони мають багато знижок в магазинах. Поради сусідів чи друзів, які нещодавно робили ремонт, також стануть у пригоді.

Добра порада під час ремонту на вагу золота / Фото unsplash

Зроби сам

Відмова від послуг ремонтних компаній – популярний спосіб заощадити. Якщо ви зможете зробити хоч частину справ самі, це знизить витрати на ремонт квартири.

Найчастіше самостійно можна виконати такі дії:

вирівнювання та фарбування стін;

демонтаж сантехнічного обладнання,

замовлення та купівля товарів;

закупівля та доставлення меблів.

Повернення невикористаного матеріалу

У багатьох магазинах існує політика повернення невикористаного матеріалу. Це стосується, наприклад, плитки, панелей і навіть мішків з цементом. Тому при покупці варто поцікавитися не тільки гарантією, але і поверненням матеріалу.

За загальним правилом товар не має бути пошкоджений, а з дня покупки має минути не більше 14 днів. Звичайно, у вас повинен бути чек або рахунок-фактура, що підтверджує покупку.