Скала имеет высоту почти 52 метра. Ее продают вместе с 19 акрами земли, на которой расположена вершина.

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Скала за 150 тысяч фунтов стерлингов

Это одно из известнейших мест национального парка, изображенное на бесчисленных открытках. Скала также часто покоряют скалолазы. Агенты недвижимости говорят: "Продажа представляет собой действительно уникальную возможность приобрести одну из большой тройки известняковых скал в национальном парке Йоркшир-Дейлз".

Нависшая скала, образованная силой ледника Варфедейл тысячи лет назад, поражает. В деталях объявления указывают, что скала и окружающая растительность изобилуют редкой флорой и фауной и являются местом особого научного интереса.



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Местный фермер продает скалу и землю, которая по закону открыта. Он говорит: "Продажа предлагает значительные удобства, биоразнообразие и экологические возможности".

Угол нависания, а также его близость к главной дороге через Варфедейл, сделали скалу одним из самых сложных и популярных мест для скалолазания на севере Англии.