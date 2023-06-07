Скеля має висоту майже 52 метри. Її продають разом із 19 акрами землі, на якій розташована вершина.

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Скеля за 150 тисяч фунтів стерлінгів

Це одне з найвідоміших місць національного парку, зображене на незліченних листівках. Скелю також часто підкорюють скелелази. Агенти з нерухомості кажуть: "Продаж являє собою справді унікальну можливість придбати одну з великої трійки вапнякових скель у національному парку Йоркшир-Дейлз".

Нависла скеля, утворена силою льодовика Варфедейл тисячі років тому, вражає. У деталях оголошення вказують, що скеля та навколишня рослинність рясніють рідкісною флорою та фауною та є місцем особливого наукового інтересу.



У Британії продають неймовірну "природну нерухомість" / Фото SWNS

Місцевий фермер продає скелю та землю, яка згідно із законом є відкритою. Він каже: "Продаж пропонує значні зручності, біорізноманіття та екологічні можливості".

Кут нависання, а також її близькість до головної дороги через Варфедейл, зробили скелю однією з найскладніших і найпопулярніших місць для скелелазіння на півночі Англії.