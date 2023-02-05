Как сегодня застройщики и их лоббисты в Киевсовете пользуются военным положением и как они продолжают продвигать земельные проекты – дальше.
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Откуда берутся скандальные вопросы
С начала российского вторжения и до мая 2022 между депутатами Киевсовета существовала договоренность временно не голосовать земельные вопросы. Однако по наблюдению активиста и юриста Дмитрия Перова, который много лет борется против незаконной застройки в Киеве, в конце 2022 года проблема снова активизировалась.
В публичной плоскости строительных скандалов становится больше по сравнению с "довоенным" временем, соглашаются городской депутат от Слуги народа Ксения Семенова и юрист Дмитрий Перов. Однако их доля на заседаниях Киевсовета остается стабильной: из 50 земельных проектов решений – 2 – 3 проблемные. Это 5 – 7% (именно столько было и до 24 февраля).
Семенова убеждена, что возвращение в повестку дня скандальных кейсов имеет две причины:
- отсутствие публичности во время войны, невозможность проводить протесты и ограниченное участие активистов в заседаниях Киевсовета;
- многие киевляне, которые активно выступали против незаконных застроек, сейчас воюют.
Скандальные кейсы попадают в Киевсовет путем лоббизма, ведь почти во всех фракциях есть представители от строительного бизнеса. Иногда проблемные проекты приходится рассматривать через шантаж некоторых коллег иначе они угрожают блокировать работу совета и игнорировать другие голосования.
Когда резонансные вопросы появляются в повестке дня, поднимается шум и документ просто переносят на следующее заседание. В этот момент рассчитывают, что ажиотаж спадет и можно будет продолжать обсуждение.
Если проект решения "провалили", но он попадает на рассмотрение совета еще много раз, то речь идет о лоббизме, убежден Перов. Для принятия документ должен набрать 60 голосов (из 120). Если голосов нет, фракции ищут точки договоренностей, говорит он. К примеру, определенная фракция может поддержать проект коллег, чтобы получить союзников для собственных проектов.
Кто принимает решение и как бороться со скандальными проектами
Окончательное решение в застройке всегда по Киевсовету: именно она выдает землю в аренду и определяет ее целевое назначение. Защищать официальные достопримечательности должен Департамент охраны культурного наследия КГГА. А требования по прекращению работ на исторических объектах может выдвигать Министерство культуры. Впрочем, последний не определил границы исторического ареала столицы. А городские власти так и не утвердили Генеральный план Киева.
Почти все собеседники сходятся во мнении, что Киеву нужно возвращаться к публичности, а обществу – влиять на застройку города.