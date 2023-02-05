Як сьогодні забудовники та їхні лобісти в Київраді користуються воєнним станом та яким чином вони продовжують просувати земельні проєкти – далі.

Читайте також Вдалий старт: яким був перший продаж житла від КН РІЕЛ за програмою "єОселя"

Звідки беруться скандальні питання

Від початку російського вторгнення і до травня 2022 року між депутатами Київради існувала домовленість тимчасово не голосувати земельні питання. Однак за спостереженням активіста і юриста Дмитра Перова, який багато років бореться проти незаконної забудови у Києві, наприкінці 2022 року проблема знову активізувалася.

У публічній площині забудовних скандалів більшає у порівнянні з "довоєнним" часом, погоджуються міська депутатка від Слуги народу Ксенія Семенова та юрист Дмитро Перов. Однак їх частка на засіданнях Київради залишається стабільною: з 50 земельних проєктів рішень — 2 – 3 проблемні. Це 5 – 7% (саме стільки ж було й до 24 лютого).

Семенова переконана, що повернення у порядок денний скандальних кейсів має дві причини:

відсутність публічності під час війни, неможливість проводити протести та обмежена участь активістів у засіданнях Київради;

багато киян, які активно виступали проти незаконних забудов, зараз воюють.

Скандальні кейси потрапляють до Київради шляхом лобізму, адже майже в усіх фракціях є представники від будівельного бізнесу. Іноді проблемні проєкти доводиться розглядати через шантаж деяких колег, інакше вони погрожують блокувати роботу ради й ігнорувати інші голосування.

Коли резонансні питання з’являються у порядку денному, здіймається галас і документ просто переносять на наступне засідання. В цей момент розраховують, що ажіотаж спаде й можна буде продовжувати обговорення.