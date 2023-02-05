Снос исторических домов и земельные схемы: кто и как лоббирует скандальные проекты в Киеве

Полномасштабное вторжение России не остановило незаконное строительство и снос исторических домов столицы. Более того, за год великой войны бенефициары скандальных объектов успели приспособились к новым условиям.

Как сегодня застройщики и их лоббисты в Киевсовете пользуются военным положением и как они продолжают продвигать земельные проекты – дальше.

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Откуда берутся скандальные вопросы

С начала российского вторжения и до мая 2022 между депутатами Киевсовета существовала договоренность временно не голосовать земельные вопросы. Однако по наблюдению активиста и юриста Дмитрия Перова, который много лет борется против незаконной застройки в Киеве, в конце 2022 года проблема снова активизировалась.

В публичной плоскости строительных скандалов становится больше по сравнению с "довоенным" временем, соглашаются городской депутат от Слуги народа Ксения Семенова и юрист Дмитрий Перов. Однако их доля на заседаниях Киевсовета остается стабильной: из 50 земельных проектов решений – 2 – 3 проблемные. Это 5 – 7% (именно столько было и до 24 февраля).

Семенова убеждена, что возвращение в повестку дня скандальных кейсов имеет две причины:

отсутствие публичности во время войны, невозможность проводить протесты и ограниченное участие активистов в заседаниях Киевсовета;

многие киевляне, которые активно выступали против незаконных застроек, сейчас воюют.

Скандальные кейсы попадают в Киевсовет путем лоббизма, ведь почти во всех фракциях есть представители от строительного бизнеса. Иногда проблемные проекты приходится рассматривать через шантаж некоторых коллег иначе они угрожают блокировать работу совета и игнорировать другие голосования.

Когда резонансные вопросы появляются в повестке дня, поднимается шум и документ просто переносят на следующее заседание. В этот момент рассчитывают, что ажиотаж спадет и можно будет продолжать обсуждение.