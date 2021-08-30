Определяющими чертами стиля являются форма и цвет. Подробнее об этом рассказала дизайнер интерьера Ольга Хомяк.

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Форма или цвет

По словам Ольги Хомяк, в скандинавском стиле чаще всего встречается 2 варианта:

Предмет простой формы, а акцент сделан на сложном и глубоком оттенке (синий, зеленый, красный, желтый и пр.). Если же цвет простой, тогда в форме проявляется сложная фактура, текстиль, геометрия (полосочки, кружки, плетение).

Такая формула, по моим ощущениям, самая рабочая. Так как нет преувеличения в дизайне, все в балансе и не требует дополнительных объяснений. Такие элементы легко и приятно сочетать между собой,

– уточнила дизайнер интерьера.

Скандинавский стиль – это свобода, открытость и легкость / Фото trizio

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Что самое важное в интерьере

Ольга Хомяк подчеркнула, что любой дизайн начинается с идеи и ощущений владельца жилья.

В скандинавском стиле оттенки могут перекликаться в разных предметах мебели и с текстилем, а текстура дерева на фасадах кухни и на полу, например.

В то же время форма может изменить вид пространства, сделать его более динамичным. Форма предметов мебели может перекликаться с формой светильников или декора.

Главное – выбрать для себя вектор и идею, ответить на главные вопросы: Что я хочу чувствовать? И отталкиваться от ощущений. Главный в интерьере – всегда человек, а не цвет или форма,

– резюмировала Ольга Хомяк.

Текст публикации Ольги Хомяк:

Что важнее форма или цвет?

В скандинавском предметном дизайне часто встречаю одну и ту же закономерность.

1. Если простая форма у предмета, тогда акцент может быть на сложном и глубоком оттенке (синий, зеленый, красный, желтый и т.д.);

2. Если простой цвет – в форме может появиться сложная фактура, текстиль, геометрия (полосочки, кружки, плетение).

Такая формула, по моим ощущениям, самая рабочая. Так как нет преувеличения в дизайне, все в балансе и не требует дополнительных объяснений. Такие элементы легко и приятно сочетать между собой.

Корректнее задавать вопрос, не что важнее - а как лучше для вашего интерьера?

Любой дизайн начинается с идеи и ощущений. Что хотите чувствовать в этом пространстве, здесь должно быть тепло или прохладно, динамично или спокойно?

Оттенки могут перекликаться в разных предметах мебели и с текстилем, например шторы с подушками. Или текстура дерева на фасадах кухни и на полу. Чаще тепло в интерьере можно добавить именно цветом или текстурой.

А форма может разнообразить пространство, сделать его динамичным и "подвижным". Форма мебели может перекликаться с формой светильников или декора. Принт на картине может повторять завитушки на ковре и т. д.

Главное выбрать для себя вектор и идею, ответить на главные вопросы: Что я хочу чувствовать? И отталкиваться от ощущений. Главный в интерьере – всегда человек, а не цвет или форма.