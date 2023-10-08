Иногда кажется, что скандинавский стиль создан для спальни. Простота, уют, легкость – это все считывается с каждого уголка комнаты scandi. Взгляните на эти прекрасные дизайны и убедитесь сами.
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Добавьте тепло с помощью дерева
Спальня в стиле сканди с деревянным потолком и мебелью / Фото Prospect Refuge Studio
Выбирайте нейтральные тона
Спальня в скандинавском стиле в нейтральных тонах / Фото Ballon Studio
Купите мебель из натуральных материалов
Минималистская белая спальня с мраморной тумбой / Фото Renee Kemps
Установите мягкое освещение
Спальня с теплым освещением / Фото Cameron Design House
Используйте ковер, чтобы добавить уют
Большая спальня в стиле сканди с белым ковром / Фото Nordic Knots