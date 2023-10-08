Інколи здається, що скандинавський стиль створений для спальні. Простота, затишок, легкість – це все "зчитується" з кожного куточку кімнати scandi. Погляньте на ці прекрасні дизайни та переконайтеся самі.
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Додайте тепла за допомогою дерева
Спальня в стилі сканді з дерев'яною стелею та меблями / Фото Prospect Refuge Studio
Обирайте нейтральні тони
Спальня в скандинавському стилі в нейтральних тонах / Фото Ballon Studio
Придбайте меблі з натуральних матеріалів
Мінімалістська біла спальня з мармуровою тумбою / Фото Renee Kemps
Встановіть м'яке освітлення
Спальня з теплим освітленням / Фото Cameron Design House
Використовуйте килим, щоб додати затишку
Велика спальня в стилі сканді з білим килимом / Фото Nordic Knots