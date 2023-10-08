Спальни в скандинавском стиле: пять дизайнов, вдохновленных природой
Источник:Homes & Gardens
Скандинавский дизайн интерьера – это эстетика, прекрасно работающая в современных интерьерах. Особый акцент ставят на использовании натуральных материалов, древесины и мягких нейтральных тонов.
Иногда кажется, что скандинавский стиль создан для спальни. Простота, уют, легкость – это все считывается с каждого уголка комнаты scandi. Взгляните на эти прекрасные дизайны и убедитесь сами.
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