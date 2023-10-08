Спальни в скандинавском стиле: пять дизайнов, вдохновленных природой

Скандинавский дизайн интерьера – это эстетика, прекрасно работающая в современных интерьерах. Особый акцент ставят на использовании натуральных материалов, древесины и мягких нейтральных тонов.

Иногда кажется, что скандинавский стиль создан для спальни. Простота, уют, легкость – это все считывается с каждого уголка комнаты scandi. Взгляните на эти прекрасные дизайны и убедитесь сами.

Обратите внимание Какую квартиру выбрать: плюсы и минусы жизни на высоких и низких этажах

Добавьте тепло с помощью дерева

Спальня в стиле сканди с деревянным потолком и мебелью / Фото Prospect Refuge Studio

Выбирайте нейтральные тона

Спальня в скандинавском стиле в нейтральных тонах / Фото Ballon Studio

Купите мебель из натуральных материалов

Минималистская белая спальня с мраморной тумбой / Фото Renee Kemps

Установите мягкое освещение

Спальня с теплым освещением / Фото Cameron Design House

Используйте ковер, чтобы добавить уют

Большая спальня в стиле сканди с белым ковром / Фото Nordic Knots