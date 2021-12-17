Об этом заявила глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха. Рассказываем, что известно о колебаниях цен.

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В первом полугодии 2022 года в сегменте аренды жилья ценовая ситуация будет зависеть от сезонных факторов.

До апреля, до начала нового делового сезона, стоимость аренды будет оставаться более или менее устойчивой. В этот период незначительные ценовые колебания – до 1 – 2% – возможны только у 10 – 15% арендованного жилья,

– отметила экспертка.

Арендованная недвижимость стремительно подорожает

Когда и на сколько подорожает аренда жилья

Удорожание аренды следует ожидать не раньше конца марта – начала апреля 2022 года. Повышение цен напрямую связано с ростом спроса. Гайдамаха подчеркнула, что уровень подорожания напрямую будет зависеть от активности потенциальных арендаторов и к концу апреля – начале июня может возрасти до 10%.

"Спрос будет диктовать свои правила. И его уровень скажется на арендных ценах. Ожидается, что завершение отопительного сезона станет катализатором активизации потенциальных арендаторов. К этому стоит добавить традиционный сезонный фактор: именно со второй половины марта миграционные процессы значительно усиливаются. Однако возможно удорожание стоимости аренды будет происходить без резких скачков – во втором квартале 2022 года ежемесячное увеличение стоимости аренды не будет больше 3 – 5%", – подчеркнула экспертка.

Какое жилье подорожает больше всего

Подавляющее большинство арендаторов будут искать небольшие квартиры по относительно приемлемой цене. И из-за роста спроса наибольшая ценовая динамика возможна именно на такой тип жилья,

– подчеркнула Елена Гайдамаха.

Это означает, что, как и в предыдущие 3 года, более 60 – 65% спроса на аренду киевского жилья будет сконцентрировано в сегменте квартир площадью 35 – 50 "квадратов", как правило, в хрущевках с удачным транспортным сообщением и развитой инфраструктурой.

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Какая ситуация в других городах Украины

В других городах Украины цены будут оставаться более стабильными. По данным АФНУ, в сегменте аренды жилья в первом квартале 2022 цены будут держаться на уровне октября 2021 года.

"Сегмент аренды наиболее чувствителен к любым социально-экономическим и пандемическим изменениям. Поэтому сейчас любые прогнозы могут опираться исключительно на ситуацию, которая сложилась сейчас. Оживление в сегменте аренды возможно не раньше марта – апреля. Однако стоимость найма квартир будет формироваться учитывая уровень спроса", – рассказал президент АФНУ Юрий Пита.

По его мнению, в случае сохранения относительно стабильной ситуации в Украине с апреля по июнь рост спроса в сегменте аренды квартир возможен в пределах 10 – 15%, что и повлияет на ценовую конъюнктуру – аренда при подобном сценарии вырастет на 10%. В то же время эксперт не исключает вероятности, что спрос на малогабаритные квартиры может возрасти до 20%, а это отразится на ценах.