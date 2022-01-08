Сколько будет стоить для украинцев жилье в 2022 году
Источник:"Экономическая правда"
В 2022 году предложение догонит спрос, который будет снижаться из-за того, что цены растут быстрее, чем благосостояние населения.
Об этом сообщил директор компании M4U Владимир Даниленко. Собрали самое главное.
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По словам эксперта, темпы роста цен в 2022 году замедлятся до 12 – 15%.
Предполагаю, что благодаря новому предложению уровень "распроданности" к концу 2022 года снизится до показателя 2019 года – 40 – 45%. Это произойдет, если экономико-политический контекст как минимум не станет хуже, а тенденция улучшения работы разрешительной системы в строительстве будет продолжаться.
– говорит Даниленко.
От чего зависит цена
Прогнозы на 2022 год объединены одним тезисом – стоит подготовиться как к росту цен, так и к снижению. Правда, такие скачки, как в 2021 году маловероятны.
Эксперты считают:
- цены увеличатся, на них повлияет стоимость энергоресурсов и уровень инфляции.
- стоимость квадратного метра жилья в столице возрастет на 10 – 15%.
- ситуация на рынке может качнуться в любую сторону. Есть вероятность, что ко второму полугодию 2022 цена на жилье в Киеве достигнет уровня докризисного 2008 года. То есть, стоимость квадратного метра может прыгнуть до 3 тысяч долларов в жилых комплексах бизнес-класса.
- стоимость строительства может возрасти на 10 – 15%, а потому, что возможности бизнеса осуществлять капитальные инвестиции исчерпаны и он вынужден будет либо поднять стоимость жилья в пределах статистической погрешности, либо снизить, могут возникнуть проблемы.
Что будет с ценой на вторичном рынке в 2022 году
В начале 2022 года квартиры в крупных городах могут подорожать на 5%. От спроса на рынке зависит стоимость квартир в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.
По мнению президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, повышение цены в первую очередь коснется квартиры площадью 35 – 50 квадратных метров, которые имеют самый большой спрос.