Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Во-первых, считает эксперт, накануне можно рассчитывать на более приятный ценник, чем за несколько недель до елки. К тому же, сейчас еще можно найти свободные варианты, которые будут стремительно сокращаться с каждым днем.

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"Сейчас спрос на новогоднюю аренду под Киевом, судя по моим наблюдениям, находится примерно на прошлогоднем уровне. На интернет-площадках все еще достаточно вариантов, владельцы уже ставят "праздничный" ценник и ограничения по количеству дней – обычно от 3 и больше", – рассказывает Берещак.

Обозреватель отмечает, что те, кто до сих пор колеблется с бронированием, должны поспешить, поскольку в период с 30 декабря по 3 января уже более 70% вариантов заняты.

Обратите внимание. Если есть желание снять дом только на ночь – готовьтесь к повышенному тарифу.

Что больше всего интересует арендаторов

Самыми популярными вариантами остаются дома с возможными зимними активностями / Фото Pexels

Самыми желанными направлениями считаются населенные пункты вдоль Одесской и Житомирской трассы в пределах 2 – 30 километров от столицы. На них, по опыту прошлых лет, приходится более половины спроса.

Интерес у арендаторов вызывают варианты с возможными зимними активностями: баня, сауна, после которой прямо в прорубь, пешие прогулки по окрестностям.

Спросом пользуются дома со всей необходимой бытовой техникой (плита, холодильник, микроволновка), мебелью во всех комнатах, а также посудой. Конечно, пандемия внесла некоторые коррективы в сервисный бизнес, и некоторые службы доставки обслуживают не только Киев, но и пригород, но все же большинство арендаторов готовят на новогоднюю ночь самостоятельно.

Настоящий бум на праздники наблюдается в организованных местах отдыха – дачных коттеджных городках, загородных рекреационных клубах с террасами и лаунж-пространствами, спа-центрами и ресторанами. Их популярность, отмечает эксперт, обусловлена ​​продуманной инфраструктурой.

Свободных предложений в подобных, наиболее приближенных к Киеву центрах отдыха, на праздники уже практически не осталось.

Многие места забронированы за месяцы, полный sold out для владельцев бизнеса, кстати, привычный. Украинцы уже не первый год предпочитают инстаграммное хюге и праздники под ключ,

– комментирует тренды Берещак.

Сколько придется заплатить за жилье на праздники

Какие дома ищут украинцы на Новый год / Фото Pexels

Стоимость новогодней аренды напрямую зависит от формата жилья, его локации, комплектации, а также вариантов празднования. Одно неизменно: стоимость аренды в новогоднюю ночь увеличивается в 2 – 3 раза по сравнению с обычными расценками.

Больше всего просят владельцы домов для компаний 8 – 12 человек в радиусе 10 – 25 километров от столицы.

Средняя стоимость аренды загородного дома под Киевом на Новый год на небольшую компанию составляет около 500 – 700 долларов в сутки, что в среднем в 2,5 – 3 раза выше, чем за подобные лоты в обычные дни.

Если мы говорим о домах повышенного комфорта, то стоимость может достигать и более 1000 долларов в сутки. Обычно такие объекты сдаются с хорошим ремонтом, сауной, бассейном, баней и ландшафтным дизайном на территории.