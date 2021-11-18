Сколько придется заплатить за аренду дома под Киевом на Новый год

Жилье для новогодней ночи следует готовить накануне. Эксперты считают, что лучше позаботиться об этом по крайней мере за месяц. Тому есть несколько причин

Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Во-первых, считает эксперт, накануне можно рассчитывать на более приятный ценник, чем за несколько недель до елки. К тому же, сейчас еще можно найти свободные варианты, которые будут стремительно сокращаться с каждым днем.

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"Сейчас спрос на новогоднюю аренду под Киевом, судя по моим наблюдениям, находится примерно на прошлогоднем уровне. На интернет-площадках все еще достаточно вариантов, владельцы уже ставят "праздничный" ценник и ограничения по количеству дней – обычно от 3 и больше", – рассказывает Берещак.

Обозреватель отмечает, что те, кто до сих пор колеблется с бронированием, должны поспешить, поскольку в период с 30 декабря по 3 января уже более 70% вариантов заняты.

Что больше всего интересует арендаторов

Если есть желание снять дом только на ночь – готовьтесь к повышенному тарифу.

Самыми популярными вариантами остаются дома с возможными зимними активностями / Фото Pexels

Самыми желанными направлениями считаются населенные пункты вдоль Одесской и Житомирской трассы в пределах 2 – 30 километров от столицы. На них, по опыту прошлых лет, приходится более половины спроса.

Интерес у арендаторов вызывают варианты с возможными зимними активностями: баня, сауна, после которой прямо в прорубь, пешие прогулки по окрестностям.

Спросом пользуются дома со всей необходимой бытовой техникой (плита, холодильник, микроволновка), мебелью во всех комнатах, а также посудой. Конечно, пандемия внесла некоторые коррективы в сервисный бизнес, и некоторые службы доставки обслуживают не только Киев, но и пригород, но все же большинство арендаторов готовят на новогоднюю ночь самостоятельно.

Настоящий бум на праздники наблюдается в организованных местах отдыха – дачных коттеджных городках, загородных рекреационных клубах с террасами и лаунж-пространствами, спа-центрами и ресторанами. Их популярность, отмечает эксперт, обусловлена ​​продуманной инфраструктурой.

Свободных предложений в подобных, наиболее приближенных к Киеву центрах отдыха, на праздники уже практически не осталось.

Многие места забронированы за месяцы, полный sold out для владельцев бизнеса, кстати, привычный. Украинцы уже не первый год предпочитают инстаграммное хюге и праздники под ключ,

– комментирует тренды Берещак.

Сколько придется заплатить за жилье на праздники

Какие дома ищут украинцы на Новый год / Фото Pexels

Стоимость новогодней аренды напрямую зависит от формата жилья, его локации, комплектации, а также вариантов празднования. Одно неизменно: стоимость аренды в новогоднюю ночь увеличивается в 2 – 3 раза по сравнению с обычными расценками.

Больше всего просят владельцы домов для компаний 8 – 12 человек в радиусе 10 – 25 километров от столицы.

Средняя стоимость аренды загородного дома под Киевом на Новый год на небольшую компанию составляет около 500 – 700 долларов в сутки, что в среднем в 2,5 – 3 раза выше, чем за подобные лоты в обычные дни.

Если мы говорим о домах повышенного комфорта, то стоимость может достигать и более 1000 долларов в сутки. Обычно такие объекты сдаются с хорошим ремонтом, сауной, бассейном, баней и ландшафтным дизайном на территории.