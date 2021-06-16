Сколько стоит аренда квартиры в Киеве: в каком районе дешевле

В Киеве в мае 2021 года подорожала аренда однокомнатных квартир. Двухкомнатное и трехкомнатное жилье в цене не изменилось.

Медианная цена на аренду жилых объектов недвижимости в украинской столице в мае составила 10 долларов за квадратный метр – это на 10% больше, чем в аналогичный период 2020 года. За сколько можно снять жилье в Киеве – читайте далее.

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Какие квартиры снимают в Киеве

Наибольшее число предложений на рынке аренды недвижимости жилья в Киеве касалось однокомнатных квартир – 47%. Доля двухкомнатных квартир составила 36%, трехкомнатных – 14%. Еще 3% от общего количества объявлений – многокомнатные квартиры.

Желающие снять квартиру в украинской столице в 47% случаев ищут однокомнатные квартиры; 32% – подбирают двушки, еще 16% – трешки. Доля потенциальных арендаторов, которые подыскивают многокомнатные квартиры (4 и больше комнат) составляет 5%.

Однокомнатные квартиры остаются лидерами на рынке аренды в Киеве / Фото Pixabay

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Цены на аренду жилья в разных районах

Самым дорогим районом для аренды жилья в Киеве остается Печерский. Медианная цена за объект составляет 961 доллар (около 26 тысяч гривен) или 14 долларов (377 гривен) за квадратный метр.

На втором месте по стоимости аренды жилья находится Шевченковский район. Квартиру здесь можно снять за 582 доллара (15,6 тысячи гривен) или 11 долларов (296 гривен) за "квадрат".

На третьем месте находится Голосеевский район с ценой 513 долларов (13,8 тысячи гривен) за квартиру или 10 долларов (270 гривен) за квадратный метр жилья.

Сколько стоит аренда однушки

расположено в(8,8 тысячи гривен) за квартиру или(189 гривен) за "квадрат".

В Печерском районе за однокомнатную квартиру придется выложить 609 долларов (16,4 тысячи гривен) в месяц. В Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах – от 390 до 450 долларов (10,5 – 12,1 тысячи гривен), а в Деснянском – 277 долларов (около 7,5 тысячи гривен) в месяц.

Самые дешевые квартиры для аренды находятся в Деснянском районе Киева / Фото Pixabay