Жилье в украинской столице пользуется большим спросом, поэтому о снижении цен говорить не приходится. За сколько можно купить квартиру в новостройке Киева и в каком районе – читайте далее.

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Как изменились цены в мае (относительно апреля)

В ЖК эконом-класса стоимость "квадрата" снизилась на 0,8% – до 23 814 гривен.

стоимость "квадрата" снизилась на 0,8% – до 23 814 гривен. Комфорт-класс – повышение на 1% – до 28 895 гривен за метр квадратный.

– повышение на 1% – до 28 895 гривен за метр квадратный. Бизнес-класс – жилье подорожало на 1,6% – до 47 456 гривен за квадратный метр.

– жилье подорожало на 1,6% – до 47 456 гривен за квадратный метр. Премиум-класс – "квадрат" подешевел на 0,4% – до 73 841 гривен.

В мае к покупке в Киеве были доступные квартиры в 206 комплексах. Сюда включены как незавершенные объекты, так и квартиры в домах, которые уже введены в эксплуатацию.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в мае 2021 года / данные 100realty:

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Что продают

На рынке больше новостроек комфорт-класса – 48%, бизнес-класса – 23%, эконом-класса – 18% и премиум-класса – 11% от общего количества предложений.

Больше комплексов в мае предлагалось в:

Голосеевском районе – 15%;

Шевченковском – 13%;

Дарницком – 12%;

Соломенском – 11%.

Наименьшее количество новостроек в:

Святошинском районе – 8%;

Днепровском – 7%;

Подольском – 7%;

Деснянском – 6%;

Оболонском – 6%.

Цены на жилье в Киеве растут, несмотря на пандемию / Фото Pixabay