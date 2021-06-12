Жилье в украинской столице пользуется большим спросом, поэтому о снижении цен говорить не приходится. За сколько можно купить квартиру в новостройке Киева и в каком районе – читайте далее.
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Как изменились цены в мае (относительно апреля)
- В ЖК эконом-класса стоимость "квадрата" снизилась на 0,8% – до 23 814 гривен.
- Комфорт-класс – повышение на 1% – до 28 895 гривен за метр квадратный.
- Бизнес-класс – жилье подорожало на 1,6% – до 47 456 гривен за квадратный метр.
- Премиум-класс – "квадрат" подешевел на 0,4% – до 73 841 гривен.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в мае 2021 года / данные 100realty:
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Что продают
На рынке больше новостроек комфорт-класса – 48%, бизнес-класса – 23%, эконом-класса – 18% и премиум-класса – 11% от общего количества предложений.
Больше комплексов в мае предлагалось в:
- Голосеевском районе – 15%;
- Шевченковском – 13%;
- Дарницком – 12%;
- Соломенском – 11%.
Наименьшее количество новостроек в:
- Святошинском районе – 8%;
- Днепровском – 7%;
- Подольском – 7%;
- Деснянском – 6%;
- Оболонском – 6%.
Цены на жилье в Киеве растут, несмотря на пандемию / Фото Pixabay