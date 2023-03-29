"Всего" 30 тысяч долларов в месяц: роскошную виллу с видом на океан сдают в аренду

На рынке недвижимости появилась новая идеальная локация для жизни и отдыха. Роскошная вилла расположена в спокойном месте Гермоса-Бич в Южной Калифорнии.

Элитная недвижимость раскинулась вдоль тихоокеанского побережья. Как выглядит дом и сколько стоит пляжная роскошь, рассказываем дальше.

Интересно Как проверить застройщика в период военного положения: пошаговая инструкция

Продается роскошная вилла с видом на океан

Регион, в котором построен усадьба, удивит непринужденной атмосферой пляжного города. Здесь бурлит яркая ночная жизнь на океанском побережье, протяженностью 94 гектара. А днем здесь развлекаются серферы и волейболисты.

Стоимость элитной недвижимости с солнечным вайбом – 12,6 миллиона долларов. Ее окна выходят на океан, а расположено сооружение на огромном угловом участке. Огораживает дом искусно оформленная ландшафтными дизайнерами зеленая зона и каменное ограждение. Здесь же фонтан и зона для отдыха с видом на океан.



Зона для отдыха / Фото Forbes

Первый этаж оформлен в лучших традициях арочного искусства. За огромную сумму покупатель получит более 1000 квадратных метров жилой площади с кованой лестницей, отделкой из темного дерева и элегантной центральной островной кухней.



Элитная кухня / Фото Forbes

В доме также есть двухуровневый домашний кинотеатр с минибаром. Главную спальню украшают округлые окна с деревянной отделкой, выходящие на балкон французские двери, высокий камин и широкие деревянные балки на полу.

Главная спальня / Фото Forbes

В особняке имеется 5 спален и 5 ванных комнат. Возможна аренда дома: текущая плата составляет 30 000 долларов в месяц.