Подорожали также услуги по управлению многоквартирными домами. В то же время, стоимость других коммунальных услуг держится на том же уровне, что и в начале лета, пишет 24 канал.

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Как во Львовской области изменились цены на жилищно-коммунальную сферу

Данные Главного управления статистики во Львовской области свидетельствуют, что в августе:

на 9,2% по сравнению с июлем увеличилась плата за аренду жилья;

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 0,5%;

цены на содержание и ремонт жилья повысились на 3,6%.

За сколько можно арендовать квартиры во Львовской области

С 24 февраля Львов принял тысячи вынужденных переселенцев со всей Украины. Часть из них осталась в областном центре, однако из-за резкого роста цен на аренду жилья многие переселенцы решили поселиться в меньших городках области.

Ажиотаж немного утих, поскольку с началом нового бизнес-сезона все больше украинцев начали переезжать в мегаполисы. Однако предложение не особо возобновилось. Вариантов для аренды здесь не так уж много. А цены кое-где дотягивают до львовских.

Дрогобыч

Дрогобыч принял более 20 тысяч переселенцев. В основном сюда прибывают люди из Днепропетровской и Херсонской областей. В городе обустраивали дом для нуждающихся. Также переселенцы проживают в подготовленных общежитиях и частных домах.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма считает, что город готов к массовой эвакуации в октябре. Тогда, по его словам, люди будут убегать не только от войны, но и от холода, ведь многие регионы остались без отопления и электроэнергии.

Несмотря на такой оптимизм власти, количество предложений квартир оставляет желать лучшего. Так, на OLX можно найти только 7 квартир для долгосрочной аренды. Еще меньше вариантов предлагает Dom.Ria. Цены на "однокомнатки" без ремонтов стартуют от 5 тысяч. Чтобы арендовать комфортное жилье с техникой в новостройках придется знать 15 – 18 тысяч. Средняя цена по городу составляет 10 тысяч гривен.

Меньший спрос пользуется двухкомнатным жильем. Это подтверждают и цены. Арендовать двухкомнатную квартиру можно по цене однокомнатной – стоимость варьируется в пределах 8 – 10 тысяч гривен. Жилье с ремонтом, кондиционером и паркингом предлагают снять за 12 – 16 тысяч гривен из зависимости от расположения.

Золочев

В мае на территории Золочевского района зарегистрировали 10 175 человек, перебравшихся из зоны боевых действий и предоставивших статус внутренне перемещенных лиц. При районной военной администрации продолжают действовать консультационно-координационные центры, где новоприбывшие жители могут получить помощь.

В то же время, предложений на рынке аренды мало. Большинство владельцев предлагает сразу купить дом или квартиру, однако готовы пойти на уступки и сдать жилье на несколько месяцев, пока недвижимость не найдет нового владельца.

Большинство продавцов не разглашают цену и предлагает обсудить ее при личной встрече. Встречающиеся цены свидетельствуют, что арендовать комнату можно до 2 тысяч гривен. Однокомнатные квартиры в месяц стоят 3 – 6 тысяч. Одиночные двухкомнатные квартиры – 9 тысяч гривен.

Самбор

Самборский городской совет и благотворительная организация "Мальтийская служба помощи во Львове" подписали меморандум по ремонту помещения бывшей поликлиники в Самборе для расселения переселенцев. Следовательно, около 150 человек, переехавших из эпицентров боевых действий, получат здесь временное убежище.

Для других однокомнатные квартиры предлагают снять от 4 500 гривен. За жилье в лучшем положении придется заплатить 8 тысяч. Квартиры на 2-3 комнаты можно арендовать за 10 – 13 тысяч.

Стрый

По состоянию на 29 августа во Львовской области на территории Стрыйской общины проживают около 10 тысяч официально зарегистрированных внутри перемещенных лиц. Сейчас город обустраивает для них общежития, в каждом из которых сможет поселиться до 175 человек. Кроме того, Стрыйский городской совет анонсировал строительство 60 жилых домов в селе Нежухов.

В городе активно предлагают и аренду жилья. Цены на них совершенно разные. Можно снять "однокомнатку" за 2 500 гривен, однако жилье нуждается в ремонте. Также есть квартиры со всем необходимым в среднем за 8 тысяч. Двухкомнатные квартиры сдают от 10 – 15 тысяч гривен. Максимальная цена – 20 тысяч гривен за трехкомнатную квартиру в новостройке.

Червоноград

В Червонограде зарегистрировано 9 тысяч вынужденных переселенцев. К сентябрю здесь обустроили общежитие, куда заселили 75 человек, к 1 ноября временное жилье получит еще 150 человек, наиболее нуждающихся в этом.

В городе одна из самых дешевых аренд, если сравнивать цены по области. Вполне подходящую для жизни однокомнатную квартиру можно снять за 2 500 гривен. Двухкомнатные квартиры без ремонта сдают за 5 – 6 тысяч гривен в месяц, с ремонтом – за 10 тысяч.