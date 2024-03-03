От Парижа до Бухареста: сколько стоит жилье в европейских столицах

Все больше украинских беженцев задумываются над тем, чтобы приобрести квартиру в одной из европейских столиц. Дороже всего недвижимость стоит в Париже.

Юрий Пита – президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины – заметил, что большинство людей планируют вернуться в Украину. В то же время недвижимость в ЕС планируют сдавать или держать на случай осложнения ситуации.

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Чаще всего украинцы инвестируют в недвижимость на территории Польши, Чехии и Германии. Однако цены на жилье там существенно отличаются от украинских.

Сколько стоит недвижимость в городах ЕС