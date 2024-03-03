От Парижа до Бухареста: сколько стоит жилье в европейских столицах
3 марта 2024, 19:10Читати новину українською
Источник:NV
Все больше украинских беженцев задумываются над тем, чтобы приобрести квартиру в одной из европейских столиц. Дороже всего недвижимость стоит в Париже.
Юрий Пита – президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины – заметил, что большинство людей планируют вернуться в Украину. В то же время недвижимость в ЕС планируют сдавать или держать на случай осложнения ситуации.
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Чаще всего украинцы инвестируют в недвижимость на территории Польши, Чехии и Германии. Однако цены на жилье там существенно отличаются от украинских.
Сколько стоит недвижимость в городах ЕС
- Париж – 14 622 евро за метр квадратный;
- Лондон – 9 163 евро за метр квадратный;
- Амстердам – 7 775 евро за метр квадратный;
- Осло – 7 548 евро за метр квадратный;
- Берлин – 7 300 евро за метр квадратный;
- Копенгаген – 6 504 евро за метр квадратный;
- Вена – 6 282 евро за метр квадратный;
- Лиссабон – 5 239 евро за метр квадратный;
- Брюссель – 5 138 евро за метр квадратный;
- Мадрид – 5 069 евро за метр квадратный;
- Прага – 4 942 евро за метр квадратный;
- Дублин – 4 628 евро за метр квадратный;
- Милан – 4 122 евро за метр квадратный;
- Таллинн – 4 038 евро за метр квадратный;
- Братислава – 3 965 евро за метр квадратный;
- Вильнюс – 3 633 евро за метр квадратный;
- Любляна – 3 359 евро за метр квадратный;
- Афины – 2 972 евро за метр квадратный;
- Будапешт – 2 862 евро за метр квадратный;
- Варшава – 2 682 евро за метр квадратный;
- Загреб – 2 579 евро за метр квадратный;
- Бухарест – 1 693 евро за метр квадратный;
- Киев – 1 315 евро за метр квадратный;