Юрій Піта – президент Асоціації фахівців з нерухомості України – зауважив, що більшість людей планують повернутися в Україну. Водночас нерухомість у ЄС планують здавати або тримати на випадок ускладнення ситуації.
Зверніть увагу Дженніфер Еністон показала кухонні шафки й запустила новий тренд
Найчастіше українці інвестують у нерухомість на території Польщі, Чехії та Німеччини. Однак ціни на житло там суттєво відрізняються від українських.
Скільки коштує нерухомість у містах ЄС
- Париж – 14 622 євро за метр квадратний;
- Лондон – 9 163 євро за метр квадратний;
- Амстердам – 7 775 євро за метр квадратний;
- Осло – 7 548 євро за метр квадратний;
- Берлін – 7 300 євро за метр квадратний;
- Копенгаген – 6 504 євро за метр квадратний;
- Відень – 6 282 євро за метр квадратний;
- Лісабон – 5 239 євро за метр квадратний;
- Брюссель – 5 138 євро за метр квадратний;
- Мадрид – 5 069 євро за метр квадратний;
- Прага – 4 942 євро за метр квадратний;
- Дублін – 4 628 євро за метр квадратний;
- Мілан – 4 122 євро за метр квадратний;
- Таллінн – 4 038 євро за метр квадратний;
- Братислава – 3 965 євро за метр квадратний;
- Вільнюс – 3 633 євро за метр квадратний;
- Любляна – 3 359 євро за метр квадратний;
- Афіни – 2 972 євро за метр квадратний;
- Будапешт – 2 862 євро за метр квадратний;
- Варшава – 2 682 євро за метр квадратний;
- Загреб – 2 579 євро за метр квадратний;
- Бухарест – 1 693 євро за метр квадратний;
- Київ – 1 315 євро за метр квадратний;