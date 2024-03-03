Юрій Піта – президент Асоціації фахівців з нерухомості України – зауважив, що більшість людей планують повернутися в Україну. Водночас нерухомість у ЄС планують здавати або тримати на випадок ускладнення ситуації.

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Найчастіше українці інвестують у нерухомість на території Польщі, Чехії та Німеччини. Однак ціни на житло там суттєво відрізняються від українських.

Скільки коштує нерухомість у містах ЄС

  • Париж – 14 622 євро за метр квадратний;
  • Лондон – 9 163 євро за метр квадратний;
  • Амстердам – 7 775 євро за метр квадратний;
  • Осло – 7 548 євро за метр квадратний;
  • Берлін – 7 300 євро за метр квадратний;
  • Копенгаген – 6 504 євро за метр квадратний;
  • Відень – 6 282 євро за метр квадратний;
  • Лісабон – 5 239 євро за метр квадратний;
  • Брюссель – 5 138 євро за метр квадратний;
  • Мадрид – 5 069 євро за метр квадратний;
  • Прага – 4 942 євро за метр квадратний;
  • Дублін – 4 628 євро за метр квадратний;
  • Мілан – 4 122 євро за метр квадратний;
  • Таллінн – 4 038 євро за метр квадратний;
  • Братислава – 3 965 євро за метр квадратний;
  • Вільнюс – 3 633 євро за метр квадратний;
  • Любляна – 3 359 євро за метр квадратний;
  • Афіни – 2 972 євро за метр квадратний;
  • Будапешт – 2 862 євро за метр квадратний;
  • Варшава – 2 682 євро за метр квадратний;
  • Загреб – 2 579 євро за метр квадратний;
  • Бухарест – 1 693 євро за метр квадратний;
  • Київ – 1 315 євро за метр квадратний;