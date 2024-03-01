Энистон отличается безупречным вкусом. Он не подвел актрису и при обустройстве помещения.

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На опубликованном видео Энистон готовит себе напиток. Звезда – в отличном настроении и наслаждается утренней рутиной. Поклонники актрисы не только заметили, что она прекрасно выглядит, но и обратили внимание на интерьер кухни. Видео собрало более миллиона лайков. К слову, в целом на инстаграм актрисы подписаны более 45 миллионов человек из разных уголков мира.

Кухня Энистон оформлена минималистично и стильно. В частности, благодаря неокрашенным шкафчикам. Эксперты отмечают, что они дарят кухне тепло и добавляют в пространство характера. Когда-то такие шкафчики были трендом, который впоследствии угас. Однако сейчас они переживают своеобразный дизайнерский ренессанс. После видео Энистон шкафчики получили еще больше популярности.

Шкафчики на кухне Дженнифер Энистон стали трендом: смотрите видео

В то же время эксперты отмечают, что есть одно исключение, когда стоит избегать неокрашенных шкафчиков. Говорится об оформлении кухонь, на которых уже есть деревянная мебель. Тогда может быть стилевое перенасыщение.