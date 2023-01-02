Эксклюзивные каркасные дома "под ключ" активно возводятся в разных городах Украины уже около шести лет. Одной из компаний, интегрировавшей в строительство скандинавские технологии, стала HOME group.Ukraine. Как выглядят такие дома и какие их особенности – дальше.

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Как возникла идея строительства

Во время командировки в Норвегию фотограф Руслан Хомишин заинтересовался технологией местного строительства. Здесь он узнал, что скандинавские дома живут более 100 лет. При этом всегда выглядят так, как будто вчера построены. Не изнашиваются у них и водопроводные коммуникации.

Я хотел узнать, в чем секрет: как их утепляют, красят, ухаживают. И за ответом начал буквально стучать в дверь норвежцам – хозяевам этих домов. Они оказались очень приветливыми: с радостью делились, приглашали нас в гости. Так мы посетили более 30 семей,

– рассказывает Хомишин.

По его словам, особенность скандинавской технологии строительства заключается в использовании исключительно природных материалов. основным из которых есть дерево. Такие помещения хорошо сохраняют тепло, потому что исторически создавались, чтобы пережить суровые зимы.



Каркасные дома "под ключ" вдохновлены архитектурой Норвегии / Фото инстаграм home_group.ukraine's

В то же время у скандинавов есть культ ухода за жильем. Считается, чем старше у человека дом, тем выше его уровень дохода. Состоятельные норвежцы не сносят старое здание ради нового, а реставрируют его.

Как рассказал Хомишин, все это вдохновило создание собственного проекта:

После возвращения в Украину я загорелся идеей строительства скандинавских домов и философией ухода за ними.

Автор проекта рассказывает, что хотел строить в премиум-сегменте – чтобы ни один проект не походил на другой. Впоследствии сформировалась команда единомышленников.

Сейчас на разработку проекта уходит 3 недели. Строительство длится от месяца до четырех. чёткий срок сдачи зависит от архитектуры, локации и масштабности.

Сейчас мы одновременно строим девять домов площадью 35 – 40 квадратных метров. Это дома полностью "под ключ" – заказчику остается только докупить мебель,

– говорит Хомишин.

Технология строительства

Многие из-за войны потеряли жилье или же стремятся переехать в более безопасные регионы Украины. Так что каркасные дома в наших реалиях – оптимальное решение, которое можно установить где угодно. Однако для этого нужна земля в собственности или аренде.

Сам фундамент дома изготовляют из бетона и металлических столбцов. Эта технология нивелирует любое неравенство Поэтому такой дом можно построить даже на вершине горы.



Технология строительства / Фото инстаграм home_group.ukraine's

Еще одна фишка скандинавских домов, которая сейчас важна, – это их умение держать тепло. Они очень комфортны зимой и прохладны летом, потому что полностью сделаны из дерева. Это материал, не накапливающий ни тепло, ни холод. Он его отдает, не поглощая, и выходит эффект термоса. К тому же в домах ставят энергоэффективные окна со стеклопакетами технологии "Солар". Это зеркальная плёнка, благодаря которой дом не перегревается летом.

Подключением коммуникаций тоже занимается команда HOME group.Ukraine. Делятся, что в среднем подключение внешних коммуникаций стоит 4 – 5 тысяч долларов, что входит в цену дома.

Воду в дома проводят наши подрядчики – они производят скважину, а мы доукомплектовываем ее: подсоединяем помпу и проводим в дом. Такая система полностью обеспечивает автономное водоснабжение,

– добавляет Хомишин.

Из-за тяжести подключения центральных коммуникаций, а также перебоев со светом люди сейчас начали интересоваться домами, на которые можно установить солнечные панели. Такие дома лучше не ставить в горах, потому что там не так много солнца, там более эффективной будет ветряная станция. Солнечным панелям требуется открытое пространство и равнинная местность, в противном случае они будут производить меньше электроэнергии.

Такие автономные дома под ключ будут несколько дороже обычных проектов. 800 долларов за метр. Дом, подключенный к центральной сети, будет стоить по 650 долларов за квадратный метр.

Как выглядят дома в Норвегии / Фото инстаграм home_group.ukraine's

Автономные дома – способ заработка

Украинцы не только строят такие дома для себя, но и обращаются, чтобы сдавать построенное посреди природы жилье в аренду.

Цена дома зависит от площади: больше всего проектов по 30 – 35 квадратных метров по цене около 30 тысяч долларов. Но можно и за 20 тысяч долларов построить небольшой домик с коммуникациями. В Карпатах их сдают по 2,5 – 4 тысяч гривен в сутки. При хорошем сервисе и маркетинге такое вложение окупится за 2 – 3 года, заключают в HOME group.Ukraine.