Ексклюзивні каркасні будинки "під ключ" активно зводяться в різних містах України вже близько шести років. Однією із компаній, яка інтегрувала у будівництво скандинавські технології, стала HOME group.Ukraine. Який вигляд мають такі будинки та які їхні особливості – далі.

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Як виникла ідея будівництва

Під час відрядження у Норвегію фотограф Руслан Хомішин зацікавився технологією місцевого будівництва. Тут він дізнався, що скандинавські будинки "живуть" понад 100 років. При цьому завжди виглядають так, наче вчора збудовані. Не зношуються у них і водопровідні комунікації.

Я хотів дізнатись, у чому секрет: як їх утеплюють, фарбують, доглядають. І за відповіддю почав буквально стукати у двері до норвежців – господарів цих будинків. Вони виявилися дуже привітними: радо ділилися, запрошували нас у гості. Так ми відвідали понад 30 сімей,

– розповідає Хомішин.

За його словами, особливість скандинавської технології будівництва полягає у використанні виключно природних матеріалів, основним з яких є дерево. Такі помешкання добре зберігають тепло, бо історично створювались, щоб пережити суворі зими.



Каркасні будинки "під ключ" натхненні архітектурою Норвегії / Фото інстаграм home_group.ukraine's

Водночас у скандинавів є культ догляду за житлом. Вважається, чим старший в людини будинок, тим вищий її рівень доходу. Заможні норвежці не зносять старий будинок заради нового, а реставрують його.

Як розповів Хомішин, все це надихнуло на створення власного проєкту:

Після повернення в Україну я загорівся ідеєю будівництва скандинавських будинків і філософією догляду за ними.

Автор проєкту розповідає, що хотів будувати у преміумсегменті – щоб жоден проєкт не був схожим на інший. Згодом сформувалася команда однодумців.

Наразі на розробку проєкту затрачається 3 тижні. Будівництво триває від місяця до чотирьох. Точний термін здачі залежить від архітектури, локації та масштабності.

Зараз ми одночасно будуємо дев’ять домівок площею 35 – 40 квадратних метрів. Це будинки повністю "під ключ" – замовнику залишається тільки докупити меблі,

– каже Хомішин.

Технологія будівництва

Багато людей через війну втратили житло або ж прагнуть переїхати в більш безпечні регіони України. Тож каркасні будинки у наших реаліях – оптимальне рішення, яке можна встановити будь-де. Однак для цього потрібна земля у власності чи в оренду.

Сам фундамент будинку виготовляють з бетону та металевих стовпців. Ця технологія нівелює будь-яку нерівність, тому такий дім можна збудувати навіть на вершині гори.



Технологія будівництва / Фото інстаграм home_group.ukraine's

Ще одна фішка скандинавських будинків, яка зараз є важливою, – це їхнє вміння тримати тепло. Вони дуже комфортні зимою і прохолодні влітку, тому що повністю зроблені з дерева. Це матеріал, який не накопичує ні тепло, ні холод. Він його віддає, не поглинаючи, й виходить ефект термоса. До того ж в будинках ставлять енергоефективні вікна зі склопакетами технології "Солар". Це дзеркальна плівка, завдяки якій будинок не перегрівається влітку.

Під’єднанням комунікацій теж займається команда HOME group.Ukraine. Діляться, що у середньому під’єднання зовнішніх комунікацій коштує 4 – 5 тисяч доларів, які входять в ціну будинку.

Воду в домівки проводять наші підрядники – вони роблять свердловину, а ми доукомплектовуємо її: під’єднуємо помпу і проводимо в дім. Така система повністю забезпечує автономне водопостачання,

– додає Хомішин.

Через важкість підключення центральних комунікацій, а також перебої зі світлом люди зараз почали цікавитись будинками, на які можна встановити сонячні панелі. Такі дома краще не ставити в горах, бо там не так багато сонця, там ефективнішою буде вітряна станція. Сонячним панелям потрібен відкритий простір і рівнинна місцевість, в іншому випадку вони вироблятимуть менше електроенергії.

Такі автономні будинки під ключ будуть дещо дорожчими від звичайних проєктів – 800 доларів за метр. Будинок, під’єднаний до центральної мережі, коштуватиме по 650 доларів за квадратний метр.

Який вигляд мають будинки в Норвегії / Фото інстаграм home_group.ukraine's

Автономні будинки – спосіб заробітку

Українці не лише будують такі будинки для себе, але й звертаються, аби здавати збудоване посеред природи житло в оренду.

Ціна домівки залежить від площі: найбільше проєктів по 30 – 35 квадратних метрів за ціною близько 30 тисяч доларів. Але можна і за 20 тисяч доларів побудувати невеличкий будиночок з комунікаціями. У Карпатах їх здають по 2,5 – 4 тисячі гривень за добу. При хорошому сервісі та маркетингу таке вкладення окупиться за 2 – 3 роки, підсумовують в HOME group.Ukraine.