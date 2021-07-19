Сколько стоит ремонт квартиры в Киеве в 2021 году: важные пункты и цены

Ремонт жилья всегда требует немалых средств и усилий. Этот процесс обходится дороже, чем планировалось изначально, ведь возникают также непредвиденные траты.

Однако основные расходы – это квалифицированные специалисты и качественные материалы. Как подсчитать, во сколько обойдется ремонт квартиры в 2021 году, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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От чего зависит стоимость ремонта

Многие, кто планируют ремонт, задумываются: сколько стоит реализация и от чего зависит цена ремонта? Озвучу цены услуг квалифицированной бригады под руководством прораба и менеджера прораба. Естественно, речь не идет об услугах "мастера на все руки" – дяди Васи,

– отметила Морозова.

Она пояснила, что речь идет о квалифицированной бригаде, в которой есть электрик, отдельно сантехник, маляр и пр.

если прораб говорит, что он и есть мастер на все руки – бегите от него сразу же.

Стоимость ремонта квартиры зависит от многих факторов / Фото Pixabay

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Сколько денег нужно на ремонт квартиры

Если стилистика проекта современная классика или арт-деко – стоимость соответственно выше, так как работы сложнее. Также если площадь менее 50 квадратных метров – стоимость за "квадрат" работ строителей выше, и если площадь выше 80 квадратных метров – стоимость работ строителей за "квадрат" наоборот ниже,

– уточнила Виктория Морозова.

Какие цены в 2021 году

Внимание! Цены указаны для квартиры площадью 60 – 80 квадратных метров в современной стилистике.

Ремонтные работы строителей "под ключ" (от демонтажа стен до окрашивания и монтажа плинтусов) – 220 – 240 долларов (6 – 6,5 тысячи гривен) за квадратный метр.

Черновые материалы – от 70 долларов (1,9 тысячи гривен) за квадратный метр.

Чистовые материалы (плитка, ламинат, плинтуса, краска, электро фурнитура, освещение, двери, сантехника и пр.) – 140 – 180 долларов (3,8 – 4,9 тысячи гривен) за "квадрат".

Корпусная мебель под заказ – 170 – 240 долларов (4,6 – 6,5 тысячи гривен) за квадратный метр.

Итого стоимость ремонта "под ключ" с работами строителей, черновыми и чистовыми материалами, с мебелью, но без техники – от 600 долларов за квадратный метр. Но цена ремонта естественно у каждого разная, все зависит от дизайна и выбранных материалов,

– отметила дизайнер интерьера.