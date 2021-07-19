Однак основні витрати – це кваліфіковані фахівці та якісні матеріали. Як підрахувати, у скільки обійдеться ремонт квартири у 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Від чого залежить вартість ремонту

Багато з тих, хто планує ремонт, замислюється: скільки коштує реалізація і від чого залежить ціна ремонту? Озвучу ціни послуг кваліфікованої бригади під керівництвом виконроба і менеджера виконроба. Звичайно, мова не йде про послуги "майстра на всі руки" – дяді Васі,

– зазначила Морозова.

Вона пояснила, що йдеться про кваліфіковану бригаду, в якій є електрик, окремо сантехнік, маляр та ін.

Порада від дизайнерки інтер'єру: якщо виконроб каже, що він і є майстер на всі руки – біжіть від нього відразу ж.

Вартість ремонту квартири залежить від багатьох факторів / Фото Pixabay

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Скільки грошей потрібно на ремонт квартири

Якщо стилістика проєкту – сучасна класика або артдеко – вартість відповідно вища, оскільки роботи складніші. Також якщо площа менш ніж 50 квадратних метрів – вартість за "квадрат" робіт будівельників вища, і якщо площа більша ніж 80 квадратних метрів – вартість робіт будівельників за "квадрат" навпаки нижча,

– уточнила Вікторія Морозова.

Які ціни у 2021 році

Увага! Ціни вказані для квартири площею 60 – 80 квадратних метрів у сучасній стилістиці.

Ремонтні роботи будівельників "під ключ" (від демонтажу стін до фарбування та монтажу плінтусів) – 220 – 240 доларів (6 – 6,5 тисячі гривень) за квадратний метр.

Чорнові матеріали – від 70 доларів (1,9 тисячі гривень) за квадратний метр.

Чистові матеріали (плитка, ламінат, плінтуса, фарба, електрофурнітура, освітлення, двері, сантехніка та ін.) – 140 – 180 доларів (3,8 – 4,9 тисячі гривень) за "квадрат".

Корпусні меблі під замовлення – 170 – 240 доларів (4,6 – 6,5 тисячі гривень) за квадратний метр.

Разом вартість ремонту "під ключ" з роботами будівельників, чорновими й чистовими матеріалами, з меблями, але без техніки – від 600 доларів за квадратний метр. Але ціна ремонту, звичайно ж, у кожного різна, все залежить від дизайну і вибраних матеріалів,

– зазначила дизайнерка інтер'єру.