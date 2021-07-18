Съем однокомнатной квартиры подорожал на 6,6% за неделю. Об этом рассказали в Центре экономической стратегии.

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Какие квартиры подорожали

В период с 5 по 11 июля однокомнатные квартиры подорожали на 6,6% – до 11 843 гривен в месяц. Двухкомнатные – на 4% (до 19 971 гривны в месяц), а трехкомнатные – на 6% (до 37 241 гривны в месяц).

В Центре экономической стратегии уточнили, что с июля 2020 года в среднем цены на аренду жилья в Киеве повысились на 21%. При этом сильнее всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 27%.

Как менялись цены на аренду квартир в Киеве / Инфографика Центра экономической стратегии

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При этом в Центре экономической стратегии напомнили, что весна и лето 2020 года в Украине сопровождались локдаунами, что существенно сказалось на ценах аренды жилья.