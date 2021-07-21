Сколько стоит самая дешевая квартира на берегу моря в Испании: названа цена

Самое дешевое жилье на берегу моря в Испании продается за 39,9 тысячи евро (1,28 миллиона гривен). Это компактная квартира-студия.

Она расположена в 300 метрах от моря в испанском городе Торревьеха. Какие еще доступные варианты есть в стране – читайте дальше.

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Что известно о самой дешевой недвижимости

В Испании у моря продается 439 объектов на вторичном рынке недвижимости. Большинство из них расположены в городе Торревьеха (296 предложений). Самой доступной является квартира-студия с 39,9 тысячи евро, которая расположена недалеко от пляжа Плайя-дель-Кура.

Купить квартиру в Испании можно менее чем за 40 тысяч евро / Фото Pixabay

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Какие еще недорогие варианты существуют

Однокомнатную квартиру площадью 51 квадратный метр можно купить за 44,9 тысячи евро (1,44 миллиона гривен). Это жилье, которое расположено в городе Торревьеха. Расстояние до пляжа Асексьон – до 500 метров.

Полноценная однокомнатная квартира в Испании обойдется в 44,9 тысячи евро / Фото Pixabay

Напомним, ранее в Испании устроили распродажу 200 квартир у моря. Кроме того, был назван простой способ, который позволит приобрести жилье в Испании с огромной скидкой.