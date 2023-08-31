Самая дешевая квартира в Киеве: какая стоимость и как выглядит

В Оболонском районе Киева продают очень дешевую квартиру, которая считается самой доступной. Это однокомнатное помещение площадью 23 квадратных метра.

Квартиру продают за 22 900 долларов, то есть квадратный метр жилья оценили в 996 долларов. Также покупателям придется оплатить комиссию агентству.

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Квартиру нужно будет привести в порядок

В объявлении отмечают, что квартира находится на улице Академика Навашина в 5-этажном доме на 4-м этаже. Наружного утепления нет.

Общая площадь жилья с внутренним централизованным отоплением составляет 23 "квадрата", из них жилая площадь – 17 квадратных метров и кухня – 3 квадратных метра. Стены в квартире сделаны из панелей.

Однокомнатная квартира в Оболонском районе / Фото DIM.RIA

Риэлтор Ирина, отвечающая за продажу квартиры, отметила, что состояние жилья - жилое. Однако, глядя на фото, можно понять, что новые владельцы вынуждены будут произвести ремонт. Также хозяевам, скорее всего, придется приобрести новую мебель.

Обновления точно нуждается в ванной комнате, в которой нужно сменить плитку. Над кухней тоже нужно будет поработать. Пока что есть только несколько столов и газовая плита.

Посредница пишет, что вблизи дома находятся магазины, детский сад и аптека.