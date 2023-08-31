Квартиру продають за 22 900 доларів, тобто квадратний метр житла оцінили в 996 доларів. Також покупцям доведеться сплатити комісію агентству.

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Квартиру потрібно буде довести до ладу

В оголошенні зазначають, що квартира розташована на вулиці Академіка Навашина у 5-поверховому будинку на 4-му поверсі. Зовнішнього утеплення немає.

Загальна площа житла з внутрішнім централізованим опаленням становить 23 "квадратів", з них житлова площа – 17 квадратних метрів і кухня – 3 квадратних метри. Стіни у квартирі зроблені з панелей.

Однокімнатна квартира в Оболонському районі / Фото DIM.RIA

Рієлторка Ірина, яка відповідає за продаж квартири, зазначила, що стан помешкання – житловий. Однак, дивлячись на фото, можна зрозуміти, що нові власники змушені будуть зробити ремонт. Також господарям, найімовірніше, доведеться придбати нові меблі.

Оновлення точно потребує ванна кімната, у якій треба змінити плитку. Над кухнею теж треба буде попрацювати. Поки що там є лише кілька столів та газова плита.

Посередниця пише, що поблизу будинку розташовані магазини, дитячий садок та аптека.