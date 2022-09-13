Среди городов с заметным подорожанием квадратов на фоне переезда переселенцев отмечают Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк, Хмельницкий, Черновцы. Рассказываем, как здесь изменялись цены и что будет с ними дальше.

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Где растут цены на жилье

По данным "ЛУН.Місто", во Львове и области средняя цена квадратного метра на первичном рынке в марте 2022 года составила 26 200 гривен, тогда как в августе выросла до 34 600 гривен. Похожая ситуация в Ужгороде и Черновцах.

Кроме того, подорожание "квадратов" наблюдается в Карпатском регионе. Как рассказал член Ассоциации специалистов по недвижимости Украины в Ивано-Франковской области и риелтор Сергей Сливка, цены на жилье растут в Буковеле, Татарове, Яблунице и Полянице. Он связывает повышение стоимости с наплывом платежеспособных переселенцев.

С коллегой соглашается риелтор Виталий Оробец. Он отмечает, что потребность в жилье сегодня еще больше, чем было до войны, соответственно постепенно возрастает и активность покупателей.

Цена предлагаемого к продаже жилья уже превысила довоенный уровень. Сейчас стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке достигает от 650 долларов за квадратный метр и выше, в то время как до начала полномасштабной войны цены были в пределах 500 долларов за квадратный метр.

– говорит он.

То есть, сейчас в Ивано-Франковской области цена на новостройки выросла на 30%.

Цены на вторичном рынке в это время выросли на 15 – 20% от довоенных. Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет от 800 долларов за квадратный метр и выше. Для сравнения в 2021 году стоимость такой квартиры составила 650 – 700 долларов за "квадрат".

Почему на западе Украины дорожает жилье

На рост цен повлияли 3 фактора.

Большое количество переселенцев , поселившихся в городах и даже сельской местности – районах, никогда не отмечавшихся бумом спроса на недвижимость.

, поселившихся в городах и даже сельской местности – районах, никогда не отмечавшихся бумом спроса на недвижимость. Инфляция и рост курса доллара . Повысилась стоимость строительных материалов, и соответственно возросла цена на первичном рынке недвижимости. Также подорожали логистика и энергоносители.

. Повысилась стоимость строительных материалов, и соответственно возросла цена на первичном рынке недвижимости. Также подорожали логистика и энергоносители. "Отпали" регионы, которые в последние годы отмечались бумом на недвижимость – Одесский и Киевский.

Чего ждать дальше

По мнению Сергея Сливки, цена будет подниматься из-за инфляции и роста стоимости строительных материалов.

Но настоящего бума в спросе на недвижимость эксперты ждут в послевоенный период. Тогда в Украину вернутся международные инвесторы.