Такие данные приводят аналитики компании ЛУН. Обновленную статистику цен портал опубликовал 1 июля.

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Возобновление строек продолжается, но не равномерно. К примеру, в западных областях этот показатель достигает до 90%, ближе к Одесской области – снижается до 60%, в то время как в столице только 40% застройщиков утверждают, что вернули рабочих на строительные площадки.

Киев и область

Сегодня средняя цена в Киеве составляет 1 310 долларов за квадратный метр в новостройке, что на 40 долларов выше по сравнению с февральскими ценами. В киевской области сегодня средняя цена за метр нового жилья обойдется инвестору в 800 долларов.





Цена квадратного метра в новостройках Киева / Инфографика ЛУН

Самая маленькая однокомнатная квартира в киевской новостройке будет стоить в среднем 1,7 миллиона гривен. Цена наименьшей двухкомнатной квартиры в среднем составит 2,5 миллиона гривен без учета персональных скидок.



Цены по классам / Инфографика ЛУН

Львовская область

Львовская область демонстрирует рост средней цены в валюте более чем на 10% по сравнению с предложениями отделов продаж в феврале.





Цена квадратного метра в новостройках Львова / Инфографика ЛУН

Самая маленькая однокомнатная квартира в новостройке в самом Львове будет стоить в среднем 1,6 миллиона гривен. За маленькую двухкомнатную квартиру в отделе продаж попросят уже в среднем 2,4 миллиона гривен без учета персональных скидок.



Цены по классам / Инфографика ЛУН

Одесская область

Южный регион, а именно Одесская область, после небольшого проседания в предыдущие месяцы вернулась к февральским ценам. В разрезе разных классов жилых комплексов эксперты отметили, что даже наблюдается несущественный рост на самые доступные эконом-варианты.





Цена квадратного метра в новостройках Одессы / Инфографика ЛУН

За самую маленькую однокомнатную в Одессе в среднем попросят 1,1 миллиона гривен. Самая маленькая двухкомнатная в среднем обойдется в 1,7 миллиона гривен без учета персональных скидок.





Цены по классам / Инфографика ЛУН

Другие регионы

Аналитики проанализировали регионы, принявшие львиную долю внутренних переселенцев. К примеру, в Закарпатском регионе цены за год выросли с 750 до 960 долларов за квадратный метр нового жилья. Ивано-Франковская область также демонстрирует рост за год во всех классах новостроек.

Состояние рынка новостроек

Текущие продажи значительно меньше довоенных. По утверждениям застройщиков, сейчас формируется отложенный спрос. Инвесторы присматриваются к новостройкам, но не готовы вкладывать так активно, как до войны, из-за непредсказуемости будущего,

– рассказывает директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский.

Согласно динамике возобновления посещения сайта ЛУН, заинтересованность в инвестициях в недвижимость в западных регионах достигает в среднем 60% и более по сравнению с довоенным уровнем. В то же время регионы, близкие к военным действиям, только начинают восстановление и их посещаемость составляет 20 – 30% от февральских показателей.