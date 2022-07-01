Такі дані наводять аналітики компанії ЛУН. Оновлену статистику цін портал опублікував 1 липня.

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Відновлення будівництв продовжується, але не рівномірно. Приміром, в західних областях цей показник сягає до 90%, ближче до Одеської області – знижується до 60%, тоді як в столиці лише 40% забудовників стверджують, що повернули робітників на будівельні майданчики.

Київ і область

Сьогодні середня ціна в Києві становить 1 310 доларів за квадратний метр в новобудові, що на 40 доларів вище в порівнянні з лютневими цінами. В київській області сьогодні середня ціна за метр нового житла обійдеться інвестору у 800 доларів.





Ціна квадратного метра у новобудовах Києва / Інфографіка ЛУН

Найменша однокімнатна квартира в київській новобудові буде коштувати в середньому 1,7 мільйона гривень. Ціна найменшої двокімнатної квартири в середньому становитиме 2,5 мільйона гривень без урахування персональних знижок.



Ціни за класами / Інфографіка ЛУН

Львівська область

Львівська область демонструє ріст середньої ціни у валюті на понад 10% у порівнянні з пропозиціями відділів продажів у лютому.





Ціна квадратного метра у новобудовах Львова / Інфографіка ЛУН

Найменша однокімнатна квартира у новобудові в самому Львові буде коштувати в середньому 1,6 мільйона гривень. За найменшу двокімнатну квартиру у відділі продажу попросять вже в середньому 2,4 мільйона гривень без урахування персональних знижок.



Ціни за класами / Інфографіка ЛУН

Одеська область

Південний регіон, а саме Одеська область, після невеликого просідання у попередні місяці повернулась до лютневих цін. В розрізі різних класів житлових комплексів, експерти зазначили, що навіть спостерігається несуттєве зростання на найдоступніші економваріанти.





Ціна квадратного метра у новобудовах Одеси / Інфографіка ЛУН

За найменшу однокімнатну в Одесі в середньому попросять 1,1 мільйона гривень. Найменша двокімнатна в середньому коштуватиме 1,7 мільйона гривень без урахування персональних знижок.





Ціни за класами / Інфографіка ЛУН

Інші регіони

Аналітики проаналізували регіони, що прийняли левову частку внутрішніх переселенців. Наприклад, у Закарпатському регіоні ціни за рік виросли з 750 до 960 доларів за квадратний метр нового житла. Івано-Франківська область також демонструє зростання за рік в усіх класах новобудов.

Стан ринку новобудов

Поточні продажі значно менші за довоєнні. За твердженнями забудовників, зараз формується відкладений попит. Інвестори придивляються до новобудов, але не готові вкладати так активно, як до війни, через непередбачуваність майбутнього,

– розповідає директор з маркетингу ЛУН Денис Суділковський.

Згідно з динамікою відновлення відвідування сайту ЛУН, зацікавленість до інвестицій в нерухомість у західних регіонах сягає в середньому 60% і більше в порівнянні з довоєнним рівнем. Водночас регіони близькі до воєнних дій тільки починають відновлення і їх відвідуваність складає 20 – 30% від лютневих показників.

Він додає, що забудовники, які повернулись до роботи, розуміють, що зацікавленість не дорівнює рішенню купити. Тому все більше компаній пробують спровокувати попит спеціальними пропозиціями, такими як довгострокове розтермінування на готові або майже готові квартири.