OLX опросил около 3 тысяч пользователей портала, проживающих совместно с родственниками и попросил дать оценку этому опыту. О выводах исследования рассказал руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

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Мировая тенденция совместного проживания вместе с родителями в последние годы прослеживается по всему миру. Например, в Исследовательском центре Пью пришли к выводу, что в 2021 году 1 из 4 молодых американцев проживали с кем-то из родственников. Значительным катализатором этому стала пандемия и популярность отдаленной работы.

В Украине, по данным внутреннего опроса на OLX Недвижимость, большинство украинцев живут вместе с родственниками. Таких – почти 54%. При этом наиболее распространенная модель проживания – это два поколения: родители и дети (60% семей). Еще треть украинских семей живет тремя поколениями.

57% украинцев живут в доме родителей

При этом 45% опрошенных по-прежнему не жили отдельно от родных и никогда не имели опыта самостоятельного проживания. А каждый третий из проживавших сам съехался с родственниками уже после начала полномасштабного вторжения. Для 12% украинцев совместное проживание продолжается уже последние несколько лет, а для 9% – только 3 месяца.

Также нам в OLX Недвижимость стало интересно узнать, на чьей жилой площади преимущественно проживают несколько поколений: у родителей, детей или, может, вместе снимают жилье. Как оказалось, подавляющее большинство украинцев (почти 57%) проживают в родительском доме,

– рассказал Сыроватко.

По его словам, гораздо реже семейным гнездом становится дом бабушки или дедушки. Такой вариант избрали 5,5% респондентов. В 13% случаев родители живут у детей или внуков. Почти столько же опрошенных арендуют квартиру совместно с родственниками (более 12% респондентов).

Достаточно ли таким семьям личного пространства

Почти поровну разделились голоса тех, кому хватает личного пространства (54%) и тех, кто предпочел бы больше свободы под одной крышей с родственниками (44%).

Отдельные пользователи отметили, что, хоть в целом всем довольны, однако иногда не хватает возможности побыть наедине с собой. Именно это респонденты назвали самым большим вызовом совместного проживания. На втором месте то, что иногда сложно найти общий язык с родными. Третий пункт в перечне неудобств – разные графики и ритмы жизни, а также отличные взгляды на обустройство быта. При этом 22,5% украинцев утверждают, что не испытывают никаких трудностей и комфортно уживаются вместе.

В то же время, подавляющее большинство уверено, что необходимо все же иметь собственное жилье и проживать отдельно от родителей и родственников. Так, только 17% опрошенных ответили, что не планируют переезжать, наоборот, хотят проживать одной большой семьей.

Главные причины жить вместе

Так, каждый четвертый украинец уверяет, что будет жить отдельно, как только улучшится финансовое состояние. По их словам, именно этот фактор побуждает большинство жить вместе несколькими поколениями. Еще 34% респондентов планируют разъехаться с родственниками после победы.

Среди причин совместного проживания – перебои с электроэнергией, связью и отоплением. Ведь в условиях энергетического кризиса и зимнего периода проживать вместе более рационально, а уже с приходом весны и завершением отопительного сезона можно думать и о переезде.

Еще одним вызванным войной фактором, безусловно, остается повреждение или даже потеря собственного жилья в результате боевых действий. Согласно данным нашего опроса, более 14% украинцев это и стало причиной переехать к родным. А для 13% необходимость совместного проживания диктует потребность в уходе за другими членами семьи.