Владелец дома до сих пор не покинул свое жилье. Очевидно, он хочет еще немного обрести в нем, несмотря на опасность. Мужчине трудно смириться с тем, что его дом скоро снесут.

Обратите внимание ОСМД и управляющая компания: какая между ними разница и что выбрать жителям многоквартирного дома

Часть дома свисает со скалы

Владелец купил этот дом с тремя спальнями за 132 тысячи фунтов всего пять лет назад. А сейчас он уже стал непригодным для жизни.

Ранее фермерский дом располагался значительно дальше от обрыва, но из-за недавних оползней задняя часть жилья оказалась над пропастью. На фото видны масштабы береговой эрозии, которая за прошедшие годы набрала обороты.



Масштабы эрозии / Фото SWNS

Совет района Норт-Норфолк подтвердил, что в ближайшее время дом снесут, пока он не упал на пляж.

Очень печально, что старый фермерский дом оказался в опасности в результате оползня. К сожалению, его придется снести. Владелец дома поговорил с сотрудниками совета и полностью признал, что здание находится, мягко говоря, в опасном положении. Подрядчики уберут его до того, как оно упадет на пляж,

– заявили в совете.

Эрозия в этом районе действительно усиливается. Все из-за обильных зимних дождей, которые перенасытили мягкий грунт. Известно, что на приморском курорте Гемсби несколько домов таки разрушило из-за оползней почвы.