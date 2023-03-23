Огромная "голова динозавра" стоит на вершине дома Джона Уэбба – местного продавца антиквариатом. Он установил скульптуру для того, чтобы "вызвать улыбку на лицах людей".

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Что говорят местные жители о "динозаврачей голове"

Скульптура вызвала отрицательную реакцию со стороны местного сообщества. Житель Шейн Джордж, чей дом стоит напротив, сказал: "Я это ненавижу. Я думал, что это какая-то временная акция, но она, кажется, постоянная. Скульптура стоит уже год и еще светится ночью".

Гейл Слейтер, живущая рядом, также пожаловалась на ярко окрашенную голову, сказав: "Это мозоль на глазу. Нужно ли это?"



Скульптура динозаврической головы дома / Фото Alamy

Даже туристы выступили против, а один из них написал в интернете: "Как недавний посетитель Каллена, я был в ужасе, увидев уродливую голову динозавра на вершине здания".

Местный совет начал изучать дело и дал людям месяц, чтобы они высказали свое мнение по поводу необычного произведения искусства. Потом власть решит, сносить скульптуру или нет. Подали уже более 30 жалоб.

Как объясняет зрелище сам владелец

Джон Уэбб не понимает, почему вызвался шум вокруг его скульптуры. Он ошеломлен тем, что ему приходится получать разрешение на "динозавра".

Скульптура стоит уже десять месяцев. Уэбб настаивал, чтобы "голова" осталась до тех пор, пока он ее не продаст.

Джон сказал: "Это комедия, ничего серьезного. Мы не делаем никаких заявлений. Это просто немного веселья. Я подумал добавить немного искусства, чтобы сделать людей счастливыми и вызвать улыбку на их лицах".



Владелец скульптуры говорит, что хотел вызвать улыбку у людей.

Решение по скульптуре планируют принять в конце апреля.