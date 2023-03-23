Величезна "голова динозавра" стоїть на вершині будинку Джона Вебба – місцевого торговця антикваріатом. Він встановив скульптуру для того, щоб "викликати посмішку на обличчях людей".

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Що кажуть місцеві жителі про "динозаврячу голову"

Скульптура викликала негативну реакцію з боку місцевої громади. Мешканець Шейн Джордж, чий будинок стоїть навпроти сказав: "Я це ненавиджу. Я думав, що це якась тимчасова акція, але вона, здається, постійна. Скульптура стоїть вже рік і ще світиться вночі".

Гейл Слейтер, що живе поруч, також поскаржилася на яскраво забарвлену голову, сказавши: "Це мозоль на оці. Чи потрібно це?".



Скульптура динозаврячої голови на будинку / Фото Alamy

Навіть туристи виступили проти, а один із них написав в інтернеті: "Як нещодавній відвідувач Каллена, я був у жаху, побачивши потворну голову динозавра на вершині будівлі".

Місцева рада почала вивчати справу й дала людям місяць, щоб вони висловили свою думку щодо незвичайного твору мистецтва. Потім влада вирішить, чи зносити скульптуру, чи ні. Наразі подали вже понад 30 скарг.

Як пояснює видовище сам власник

Джон Вебб не розуміє, чому спричинився галас навколо його скульптури. Він приголомшений тим, що йому доводиться отримувати дозвіл на "динозавра".

Скульптура стоїть вже 10 місяців. Вебб наполягав, щоб "голова" залишилася до тих пір, поки він її не продасть.

Джон сказав: "Це комедія, нічого серйозного. Ми не робимо жодних заяв. Це просто трохи веселощів. Я подумав додати трохи мистецтва, щоб зробити людей щасливими та викликати посмішку на їхніх обличчях".



Власник скульптури каже, що хотів викликати посмішку в людей / Фото Michael Traill

Рішення щодо скульптури планують ухвалити в кінці квітня.