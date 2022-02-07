Строительные материалы продолжают дорожать, а риск нападения России провоцирует отложенный спрос, который подвешивает рынок на ближайшие месяцы. В этом контексте началась дискуссия о том, может ли ипотека под 5%, анонсированная президентом, помочь рынку недвижимости.

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Повлияет ли на рынок жилья ипотека под 5%: прогнозы

Сравнивая прошлогоднюю программу с ипотекой под 5%, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита отмечает, что подобные инициативы не могут существенно поддерживать строительный рынок.

Во-первых, если ориентироваться на прошлогодние данные программы под 7% – под 5% объем кредитов будет примерно таким же – 1 – 2%, а это мизерные объемы,

– отмечает Пита.

Есть и еще одна проблема – не все регионы страны проявляют интерес к программе.

Львиная доля сделок касалась Киева и Киевской области, немного зацепила Харьковская, Львовскую, некоторые регионы почти не присоединились,

– анализирует эксперт.

Также он добавляет, что процент кредитов для первичного рынка намного ниже, чем на "вторичке". Только 24% всех операций пришлось на новостройки. Следовательно, Пита считает, что надеяться на какой-то прорыв благодаря ипотеке не стоит.

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Своим мнением поделился также основатель M4U Владимир Даниленко. Он считает, что ипотека, нацеленная на рыночные реалии, полностью могла бы стать драйвером рынка недвижимости и развития строительной отрасли.

Было бы здорово, если бы у нас был такой рыночный инструмент. Однако президентская программа ипотеки под 5% – это социально ориентированная программа, которая точно будет нуждаться в дотациях из бюджета,

– добавляет он.

Впрочем, чтобы рынок рос и дальше необходима макроэкономическая и политическая стабильность.