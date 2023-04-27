Невероятное перевоплощение: как склад на бывшей фабрике стал уютным жильем

Обычный склад на фабрике превратили в стильный и уютный дом с террасой на крыше. Владелец дома планирует продать его за 1,2 – 1,3 миллиона долларов.

Жилье расположено в культовом здании Foy & Gibson в Мельбурне – бывшей фабрике одежды, мебели, фурнитуры и постельного белья. Ее построили еще в 1876 году.

В конце 1990-х годов фабрику превратили в жилищно-коммерческий комплекс и внесли в список культурного наследия.

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Из пустого склада в уютное жилье

Поставщик Райан Грант приобрел помещение склада под номером 22 полностью пустым более 10 лет назад. Он решил превратить его в городской оазис.

Здание бывшей фабрики / Фото Realestate

Дом имеет сводчатый деревянный потолок и обнаженные кирпичные стены, что придает помещению особую атмосферу. Барную стойку и кухонные столешницы изготовляли по заказу.

Стальная винтовая лестница с красным освещением еще больше придает индустриальному ощущению. Ими можно попасть в спальню в стиле лофт. Отдельная стальная лестница ведет на террасу на крыше, откуда открывается панорамный вид на городской пейзаж.

Интерьер обустроен методом открытого планирования / Фото Realestate

"Это настоящая городская площадка с огромными высокими потолками и оригинальными окнами склада. Помещение расположено на верхнем этаже, поэтому сюда попадает много природного света", – рассказала агент по недвижимости.