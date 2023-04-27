Помешкання розміщене в культовій будівлі Foy & Gibson у Мельбурні – колишній фабриці одягу, меблів, фурнітури та постільної білизни. Її збудували ще в 1876 році.

Наприкінці 1990-х років фабрику перетворили на житлово-комерційний комплекс і внесли до списку культурної спадщини.

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З порожнього складу в затишне житло

Постачальник Раян Грант придбав приміщення складу під номером 22 повністю порожнім понад 10 років тому. Він вирішив перетворити його на міський оазис.

Будівля колишньої фабрики / Фото Realestate

Будинок має склепінчасту дерев'яну стелю та оголені цегляні стіни, що надає помешканню особливої атмосфери. Барну стійку та кухонні стільниці виготовляли на замовлення.

Сталеві гвинтові сходи з червоним освітленням ще більше додають індустріального відчуття. Ними можна потрапити до спальні в стилі лофт. Окремі сталеві сходи ведуть на терасу на даху, звідки відкривається панорамний вид на міський пейзаж.

Інтер'єр облаштований методом відкритого планування / Фото Realestate

"Це справжній міський майданчик з величезними високими стелями та оригінальними вікнами складу. Помешкання розташоване на верхньому поверсі, тому сюди потрапляє багато природного світла", – розповіла агентка з нерухомості.