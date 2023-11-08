Дом мечты: это горное имение увлекает своим современным дизайном среди природы

Этот дом в Бозмане, Монтана исключительно для владельца, который ищет место для роскошного отдыха в горах. Имение расположено в уникальном частном месте, где вокруг слышна только природа.

Дом площадью более 400 "квадратов" вмещает четыре спальни. Его продают за 3,995 миллиона долларов. Жилье расположено на участке размером 1,7 гектара, что тоже входит в стоимость.

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Имение среди горной красоты

"Это четвертый дом в районе Ривер-Ран в районе Галлатин. Это экологически осведомленное сообщество, которое чтит естественную красоту Монтаны, с открытыми полями, природными средами обитания, прибрежными лесами и беспрепятственным доступом к реке Галлатин", – рассказывает агент из листинга Шарлотта Дарем.

Интерьер дома открытый и привлекательный. Благодаря широким панорамным окнам, он залит естественным светом. Почти из каждой комнаты можно наслаждаться окружающим пейзажем.

В помещении есть хорошо оборудованная кухня от шеф-повара со специальным уголком для завтрака. Каждая из просторных спален имеет отдельную ванную комнату. Именно из этих комнат видны горы Бриджер и заснеженные вершины Испанских пиков.

Современная роскошь в каждой детали / Фото Sky Sotheby's International Realty

Если новый владелец или владелица любят принимать гостей, то для них есть отдельные гостевые помещения с мини-кухней и ванной комнатой. Изюминкой дома является большая терраса на крыше, идеально подходящая для летних вечеров.

Это элитное жилье предназначено для "легкости жизни на природе". "Оно было бы идеальным местом для отпуска или основной резиденцией для тех, кто хочет ощутить настоящий образ жизни Монтаны", – отметила агент.