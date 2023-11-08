Будинок площею понад 400 "квадратів" вміщує чотири спальні. Його продають за 3 995 000 доларів. Житло розташоване на ділянці розміром 1,7 гектара, що теж входить у вартість.

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Маєток серед гірської краси

"Це четвертий будинок у районі Рівер-Ран у районі Галлатін. Це екологічно обізнана спільнота, яка шанує природну красу Монтани, з відкритими полями, природними середовищами існування, прибережними лісами та безперешкодним доступом до річки Галлатін", – розповідає агентка з лістингу Шарлотта Дарем.

Інтер'єр будинку відкритий і привабливий. Завдяки широким панорамним вікнам, він залитий природним світлом. Майже з кожної кімнати можна милуватися навколишнім пейзажем.

У помешканні є добре обладнана кухня від шеф-кухаря зі спеціальним куточком для сніданку. Кожна з просторих спалень має окрему ванну кімнату. Саме з цих кімнат видно гори Бріджер і засніжені вершини Іспанських піків.

Сучасна розкіш у кожній деталі / Фото Sky Sotheby's International Realty

Якщо новий власник чи власниця люблять приймати гостей, то для них є окремі гостьові помешкання з мінікухнею та ванною кімнатою. Родзинкою будинку є велика тераса на даху, яка ідеально підходить для літніх вечорів.

Це елітне житло розроблене для "легкості життя на природі". "Воно було б ідеальним місцем для відпустки або основною резиденцією для тих, хто хоче відчути справжній спосіб життя Монтани", – зазначила агентка.