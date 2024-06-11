Островок расположен в невероятном месте. Вокруг его окружают горы Адирондак, поэтому пейзажи там просто сказочные.
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Частный остров в окружении гор
Дом на островке очень известен. Его называют резиденцией Camp Northwind. Говорят, что когда-то это было убежище первой леди Элеоноры Рузвельт, а затем принадлежал супермодели и актрисе Брук Шилдс.
Дом площадью 330 квадратных метров вмещает пять спален, кухню, большую комнату с 5-метровым потолком и прилегающую библиотеку. Основная спальня имеет свою ванную комнату, другие три – гостевые – имеют общую.
Каменный дом с величественным дизайном / Фото Berkshire Hathaway HomeServices
В каждой комнате можно увидеть нестандартные изделия из дерева. Паркетные полы в доме оригинальные, то есть 1928 года.
Это особое место, где много внимания уделено деталям. Практически из каждого окна открывается вид на озеро. Здесь очень спокойно,
– рассказал агент по продаже.
К собственности также принадлежит двухэтажный эллинг с игровой комнатой и спуском для лодок.