Острівець розташований у неймовірному місці. Довкола його оточують гори Адірондак, тому краєвиди там просто казкові.
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Приватний острів в оточенні гір
Будинок на острівці дуже відомий. Його називають резиденцією Camp Northwind. Подейкують, що колись це був притулок першої леді Елеонори Рузвельт, а потім належав супермоделі та акторці Брук Шилдс.
Будинок площею 330 квадратних метрів вміщує п'ять спалень, кухню, велику кімнату зі 5-метровою стелею та прилеглу бібліотеку. Основна спальня має свою ванну кімнату, інші три – гостьові – мають спільну.
Кам'яний будинок із величним дизайном / Фото Berkshire Hathaway HomeServices
У кожній кімнаті можна побачити нестандартні вироби з дерева. Паркетні підлоги в будинку оригінальні, тобто 1928 року.
Це особливе місце, де багато уваги приділено деталям. Практично з кожного вікна відкривається виглядд на озеро. Тут дуже спокійно,
– розповів агент з продажу.
До власності також належить двоповерховий елінг з ігровою кімнатою та спуском для човнів.