В окружении гор: на рынке появился частный остров с домом среди сказочной природы

Частный остров на озере Чейзи в Нью-Йорке решили продать почти за 3 миллиона. В стоимость входит величественный каменный дом 1928 года.

Островок расположен в невероятном месте. Вокруг его окружают горы Адирондак, поэтому пейзажи там просто сказочные.

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Частный остров в окружении гор

Дом на островке очень известен. Его называют резиденцией Camp Northwind. Говорят, что когда-то это было убежище первой леди Элеоноры Рузвельт, а затем принадлежал супермодели и актрисе Брук Шилдс.

Дом площадью 330 квадратных метров вмещает пять спален, кухню, большую комнату с 5-метровым потолком и прилегающую библиотеку. Основная спальня имеет свою ванную комнату, другие три – гостевые – имеют общую.

Каменный дом с величественным дизайном / Фото Berkshire Hathaway HomeServices

В каждой комнате можно увидеть нестандартные изделия из дерева. Паркетные полы в доме оригинальные, то есть 1928 года.

Это особое место, где много внимания уделено деталям. Практически из каждого окна открывается вид на озеро. Здесь очень спокойно,

– рассказал агент по продаже.

К собственности также принадлежит двухэтажный эллинг с игровой комнатой и спуском для лодок.