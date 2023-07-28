"Синий можно использовать в любой комнате в доме благодаря широкому спектру доступных оттенков: от нежных светло-голубых, учитывая утиное яйцо или небесно-голубой до ярких электрических оттенков, таких как кобальт или королевский синий, и глубоких темно-синих оттенков", – объясняет ведущий специалист Доминик Майленд.
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Вариантов, как использовать сочетание синего и белого, может быть множество. Мы предлагаем 5 вневременных, популярных и очень простых идей.
Сочетайте темно-синий и белый для роскошного вида
Отделка гостиной темно-белым цветом / Фото James Hare
Синий и белый часто сочетают в сложных узорах.
Интересные узорные обои / Фото Manuel Canovas
Сделайте выбор в пользу вечных сине-белых полосок
Гостиная в прибрежном стиле с полосатым диваном / Фото Future
Сочетайте разные оттенки синего и белого
Ванная комната, облицованная сине-белой и бирюзовой плиткой / Фото Sophie Eyeington Interiors
Создайте контраст с помощью синего
Белая кухня с синим островом / Фото Tom Howley