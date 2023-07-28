"Синій можна використовувати в будь-якій кімнаті в будинку завдяки широкому спектру доступних відтінків: від ніжних світло-блакитних, враховуючи качине яйце або небесно-блакитний до яскравих електричних відтінків, таких як кобальт або королівський синій, і глибоких темно-синіх відтінків", – пояснює провідний фахівець Домінік Майленд.

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Варіантів, як саме використовувати поєднання синього та білого, може бути безліч. Ми пропонуємо 5 позачасових, популярних і дуже простих ідей.

Поєднуйте темно-синій і білий для розкішного вигляду

Оздоблення вітальні темно-білими кольорами / Фото James Hare

Синій і білий часто поєднують у складних візерунках

Цікаві візерункові шпалери / Фото Manuel Canovas

Зробіть вибір на користь вічних синьо-білих смужок

Вітальня в прибережному стилі зі смугастим диваном / Фото Future

Поєднуйте різні відтінки синього та білого

Ванна кімната, облицьована синьо-білою та бірюзовою плиткою / Фото Sophie Eyeington Interiors

Створіть контраст за допомогою синього

Біла кухня із синім островом / Фото Tom Howley