"Синій можна використовувати в будь-якій кімнаті в будинку завдяки широкому спектру доступних відтінків: від ніжних світло-блакитних, враховуючи качине яйце або небесно-блакитний до яскравих електричних відтінків, таких як кобальт або королівський синій, і глибоких темно-синіх відтінків", – пояснює провідний фахівець Домінік Майленд.
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Варіантів, як саме використовувати поєднання синього та білого, може бути безліч. Ми пропонуємо 5 позачасових, популярних і дуже простих ідей.
Поєднуйте темно-синій і білий для розкішного вигляду
Оздоблення вітальні темно-білими кольорами / Фото James Hare
Синій і білий часто поєднують у складних візерунках
Цікаві візерункові шпалери / Фото Manuel Canovas
Зробіть вибір на користь вічних синьо-білих смужок
Вітальня в прибережному стилі зі смугастим диваном / Фото Future
Поєднуйте різні відтінки синього та білого
Ванна кімната, облицьована синьо-білою та бірюзовою плиткою / Фото Sophie Eyeington Interiors
Створіть контраст за допомогою синього
Біла кухня із синім островом / Фото Tom Howley